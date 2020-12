Cottbus : Angriff auf Polizisten bei Party von AfD-Politikerin

Als die Polizei am Sonntagnacht in eine Cottbuser Wohnung kam, feierten dort neun Personen – mit Alkohol und Feuerwerk. Ein wütender Mann attackierte unvermittelt einen Beamten, kniete sich auf ihn und würgte ihn.

Wegen ruhestörenden Lärms und des Zündens von Feuerwerk wurde die Polizei am Sonntag gegen halb zwei in der Nacht zu der Wohnung in Cottbus gerufen. Bild: Imago

In Cottbus soll am Wochenende eine Party in der Wohnung einer AfD-Stadtverordneten eskaliert sein. Nach einer Polizeimeldung wurden Beamte am Sonntag gegen halb zwei in der Nacht wegen ruhestörenden Lärms und des Zündens von Feuerwerk zu der Wohnung gerufen, in der sich neun Personen im Alter von 18 bis 46 Jahren aufhielten.

Die 33 Jahre alte Wohnungsinhaberin soll sich gegenüber den Beamten aggressiv verhalten und eine Identitätsfeststellung abgelehnt haben. Ein 35 Jahre alter Mann habe dann unvermittelt einen Polizeibeamten angegriffen, so dass er stürzte. Der Mann habe sich umgehend auf den Polizisten gekniet und ihn gewürgt. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray sei der Angriff gestoppt worden. Der Mann und die Wohnungsinhaberin seien daraufhin in Gewahrsam genommen worden.

Atemalkoholtests hätten Werte von 1,58 und 1,77 Promille ergeben, daher seien Blutproben veranlasst worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Nach Angaben der „Lausitzer Rundschau“ soll die Party in der Wohnung der Stadtverordneten Monique Buder stattgefunden haben. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow habe zu den Gästen gehört. Das Gesundheitsamt wurde nach Polizeiangaben über die Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung informiert.

Laut der „Lausitzer Rundschau“ gelten beide AfD-Politiker als Gegner der Maskenpflicht. Buder soll demnach im November an einer „Querdenker“-Demonstration in Leipzig teilgenommen haben, von Lützow im August an einem Protestmarsch.