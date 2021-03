Kurs in der Pandemie : Merkels kleine Revolution

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Alle Nachrichten und Hintergründe über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie.

Mit ein wenig Übertreibung kann man sagen: Die einzige wirkliche Jahrhundertreform und „echte Staatsreform“ blieb aber das Grundgesetz selbst, das die Weimarer Verfassung vom Kopf auf die Füße stellte. Insofern war es nichts anderes als die erlösende, große „Reichsreform“, die schon in der Weimarer Republik herbeigesehnt worden war.

Damals wie heute entzündet sich der Streit immer am Bundesstaat. Sind Verantwortlichkeiten klar verteilt, wie in der Flüchtlingskrise, funktioniert dieser Staat wie geschmiert und holt mehr aus sich heraus, als für möglich gehalten wurde. Sind sie es nicht oder zu umständlich, wie jetzt in der Corona-Krise, entstehen Situationen, in denen nichts oder Vieles zu spät passiert, ohne dass man wüsste, an wem es eigentlich liegt. Das war mit den Masken so, das war mit den Tests so, das war mit den Pflegeheimen so, das war mit der Impfkampagne so: Der Bund zeigte auf die Länder, die Länder auf den Bund, die Kommunen auf die Länder, die Länder auf die Kommunen.

Am Tollsten ging es im Dezember und Januar zu, als die Länder abgetaucht waren, sich über Wochen nicht um die Pflegeheime kümmerten, und die Kanzlerin, wie sie jetzt bestätigte, schließlich direkt mit den Landräten verhandelte. Da war sie, die kleine Revolution. Denn das Grundgesetz sieht dergleichen nicht vor.

Das Kanzleramt, die ideale Führungszentrale?

Das Beispiel verführt dazu, im Kanzleramt die ideale Führungszentrale zu sehen, die ohne Rücksicht auf Länder und Kommunen „durchregieren“ kann. Merkel selbst leistete dieser Perspektive Vorschub, indem sie ihre Entschuldigung für das Osterdebakel damit begründete, sie trage schließlich „qua Amt“ die Verantwortung „für alles“. Das mag ihrem Amtseid entsprechen und auch den Zeiten eines nationalen Notfalls. Dennoch steckt darin eine Anmaßung gegenüber Länderhoheit und kommunaler Selbstverwaltung. Merkel kann, wie jetzt, den Ländern mit konkurrierender Gesetzgebung drohen, wird dadurch aber keinen einzigen Vollzug garantieren, der den Ländern obliegt.

Es gibt viele kleine Vorläufer dieser Situation, die in Merkels Regierungszeit fallen - insofern war das Osterdebakel alles andere als eine „Zäsur“, wie Merkel am Sonntagabend bei „Anne Will“ sagte. Wie in der Pandemie steht am Anfang dieses ständigen Bund-Länder-Tangos stets die Frage: Warum geschieht nichts? Daran schließen sich schnell die Fragen an: Wer ist zuständig? Wer bezahlt? Die Versuchung war immer groß, die Finanzierung nicht an den Aufgaben, also den Zuständigkeiten auszurichten, sondern am Handlungsdruck.

Da der Bund im Zugzwang steht (und ihn oft selbst schafft), fördern Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung und vieles mehr stets neue Zentralisierungstendenzen. Geschürt wird diese Tendenz nicht nur von Bundespolitikern, sondern auch von Ministerpräsidenten, die „nebenbei“ finanziell entlastet werden. Sie entledigen sich ihrer Verantwortung mit dem Argument, es sei den Bürgern doch egal, wer zuständig sei, Hauptsache, die Dinge funktionierten endlich. So sah es stets auch Merkel.

Keine Reform wird daran etwas ändern. Die „Revolution“, die sich vielmehr abspielt, ist die schleichende Abschaffung der Länder, die sich selbst zu Verwaltungsprovinzen des Zentralstaats erniedrigen. In der Pandemie pochen sie dagegen auf ihre Staatlichkeit und auf den von ihnen und vom Bund schon ramponierten Föderalismus. Vielleicht ist es ein letztes Aufbäumen.