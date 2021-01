Merkels Pressekonferenz : „Was wollen wir denn noch rummeckern?“

Die Kanzlerin spricht über ihren Kurs in der Pandemie und lässt Einblicke in das zu, was sie am meisten erschüttert. Für Angela Merkel ist klar: „Wir haben das Menschenmögliche getan.“

Man kann nicht sagen, dass die Kanzlerin sich drückt. Dreimal hatte sie im vorigen Jahr Auskunft in der Bundespressekonferenz gegeben, häufiger als in anderen Jahren. Überraschend war dann ihr Auftritt am Donnerstagsvormittag. So früh im Jahr kommt sie sonst nicht. „Ich glaube, es gibt schon ein sehr großes Bedürfnis, auch von mir als Bundeskanzlerin zu wissen, was mich leitet und was uns bei unseren Maßnahmen leitet“, sagte sie zur Begründung.

Dass es sich bei den „Maßnahmen“ um solche zur Bekämpfung von Corona handelt, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Da man „auch sonst nicht so viel umherfahren kann“ und in täglich zwei, drei oder vier Reden seinen Kurs erklären könne, sei es eine „Fügung“, dass es die Bundespressekonferenz gebe, in der sie auf Fragen antworten könne, schmeichelte die Kanzlerin ihren Gastgebern. Offenbar hat die Bundesregierung derzeit großen Bedarf, ihren Kurs zu erklären. Denn am Freitagvormittag wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da sitzen, wo die Kanzlerin am Donnerstag sprach.

Merkel weiß, dass die Corona-Pandemie und die zu ihrer Bekämpfung verhängten Einschränkungen des öffentlichen wie privaten Lebens erklärungsbedürftig sind. Sie wiederholte am Donnerstag ihre Bewertung, man habe es mit einer „Jahrhundertkatastrophe“ im Sinne einer Naturkatastrophe zu tun, die „mit Recht von allen als Zumutung“ empfunden werde. Da wäre es „ganz verwunderlich“, wenn angesichts der Beschränkungen des Familienlebens, der Kultur und der Wirtschaft die Geduld nicht auf eine „extrem harte Probe“ gestellt würde.