Merkel und Scholz : Zwei alte Sterne steigen wieder

Deutschland kämpft gegen Corona, und zwei stehen im Scheinwerferlicht: die Kanzlerin und ihr Vizekanzler. Angela Merkel und Olaf Scholz kennen sich gut, und sie vertrauen einander. Schon die Finanzkrise nach 2008 haben sie gemeinsam durchgestanden, und schon damals – Scholz war Minister für Arbeit und Soziales – hat das gut geklappt, weil beide Politik ganz ähnlich betreiben. Verstand geht vor Bauch. Oder wie einer aus ihrem Umfeld sagt: „Sie haben einen faktengetriebenen Ansatz. Da ist eine feste Achse.“

Die Wähler loben ihr Krisenmanagement, ihre Beliebtheitswerte steigen. Beiden schadet es nicht, dass ihre öffentlichen Auftritte meist dröge geraten, während ihr scharfzüngiger Witz nur im kleinen Kreis funkelt. Da ist er allerdings legendär, manchmal auch gefürchtet. Gemeinsam ist ihnen schließlich eine gewisse Distanz zur eigenen Partei. Merkel hat den CDU-Vorsitz freiwillig aufgegeben, Scholz scheiterte im Kampf um die Führung der SPD.

Im Augenblick haben die beiden noch mehr miteinander zu tun als sonst. Statt der üblichen Kabinettssitzung am Mittwoch, vor der sie sich regelmäßig für eine Viertelstunde separat treffen, gibt es jetzt drei feste Termine wöchentlich. Am Montag tagt das „kleine Corona-Kabinett“: die beiden, dazu Kanzleramtsminister Helge Braun, Innenminister Horst Seehofer, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und Außenminister Heiko Maas. Am Donnerstag folgt dann das „erweiterte Corona-Kabinett“ mit weiteren Ministern – je nachdem, welches Ressort gerade gefragt ist.

Scholz hat die Konstitution für lange Nächte

Merkel steht aber nicht nur in der Bundesregierung als Dirigentin im Zentrum, sondern auch in einem anderen Kreis, der jetzt zur zentralen Schaltstelle geworden ist: der Runde der Ministerpräsidenten, an deren Spitze gerade turnusgemäß der Bayer Markus Söder steht. Dieser Kreis ist entscheidend, weil zentrale Kompetenzen der Gesundheits- und Innenpolitik in Deutschland bei den Ländern liegen. Der Bund ist da eigentlich nur Zaungast. Trotzdem aber ist Merkel die klar dominierende Figur dieser Runde. Sie erteilt das Wort, sie fasst zusammen, und wenn Söder, dem trotz aller Beteuerungen nicht alle glauben, dass er nie und nimmer Bundeskanzler werden will, wieder einmal mit dem CDU-Vorsitzkandidaten Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen zusammenrasselt, sorgt sie wie gewohnt trocken und sachlich für Ruhe.

Ende März ist das zum Beispiel so gewesen. Söder war mit seinen bayerischen Ausgangsbeschränkungen vorgeprescht und hatte die anderen wie Waschlappen aussehen lassen. Er forderte damals anderthalb Meter Mindestabstand von Mensch zu Mensch. Laschet und andere konnten das nicht auf sich sitzen lassen. Sie zogen nach und verlangten zwei Meter. Damit wäre wiederum Söder übertrumpft gewesen, also weigerte er sich. Zuletzt musste dann die Kanzlerin mit einem Machtwort dazwischenfahren: „Mindestens“ anderthalb Meter sollten es sein. Also vielleicht auch zwei. Söder kriegte seins und Laschet auch. So führt Merkel im Abendlicht ihrer Laufbahn selbst dort noch, wo sie gar keine Zuständigkeit hat.

Auch Scholz steht nach quälender Talfahrt wieder ganz oben. Man merkt es ihm an, er wirkt bei aller Angespanntheit zufrieden, ja fröhlich. Große Aufgaben brauchen große Männer, und er sieht sich als einen solchen. Wer vermag es schon, sechzehn Stunden lang, eine ganze Nacht hindurch, mit seinen europäischen Amtskollegen zu verhandeln und danach ohne Schlaf in einen derzeit ohnehin sehr fordernden Arbeitstag zu gehen? Wer kann dann am nächsten Abend gleich weitermachen? Scholz hat die Konstitution für so etwas, auch da ist er der Kanzlerin ähnlich. Und er hat wie sie den unbedingten Machtwillen, ohne den das alles nicht geht.