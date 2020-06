Corona-Regeln : Angela Merkel kritisiert Sorglosigkeit der Deutschen

Aktualisiert am

Sie werde „unruhig“, wenn Menschen die Abstandsregeln nicht einhielten, sagte Merkel in einem Interview. Auch zu einer fünften Amtszeit äußerte sich die Kanzlerin.

Bundeskanzlerin Merkel mache sich Sorgen um die Disziplin der Deutschen im Umgang mit dem Coronavirus. Im Interview mit dem „ZDF“ sagte sie: „Ich werde unruhig, wenn Menschen denken, die Abstandsregeln nicht einhalten zu müssen.“

Die Abstandsregeln müssten demnach so lange eingehalten werden, bis ein Impfstoff gegen das Virus verfügbar sei. In dem Interview verteidigte sie ebenso das milliardenschwere Konjunkturpaket, das die große Koalition nach zähen Verhandlungen am Donnerstag beschlossen hatte.

Einer fünften Amtszeit erteilte sie eine Absage. Auf die Frage, ob sie darüber nachdenke, angesichts der noch nicht bewältigten Corona-Krise für eine nächste Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen, sagte die Bundeskanzlerin: „Nein. Wirklich nicht.“ Ihr Nein zu dieser Frage stehe „ganz fest“.

Unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte kürzlich Spekulationen über eine mögliche fünfte Amtszeit Merkels befeuert. Der „Bild am Sonntag“ sagte er Anfang Mai, er habe einen solchen Gedanken in letzter Zeit öfter gehört. Merkel führe Deutschland sehr stark durch die Corona-Krise.