Merkel und die CDU : So nah und doch so fern

Am Ende sind die Zahlen mächtiger als alle Pläne. Nach fast drei Jahren wahlkämpferischer Zurückhaltung spricht Angela Merkel am Montagabend beim „Digitalevent“ der CDU in der Parteizentrale. Vor ihr sitzt Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union. Wer ein großes Land wie Nordrhein-Westfalen führen könne, der könne auch die Bundesrepublik Deutschland regieren. Merkel lobt Laschet. Am nächsten Tag nutzt sie dafür sogar den Bundestag als Bühne.

Wie haben sie sich in der Parteiführung mehr Einsatz der beliebten Parteifreundin gewünscht! Noch beim Wahlkampfauftakt der Union am 21. August hatte Merkel ihre Zurückhaltung beim Einmischen in die Angelegenheiten der Partei und der Regelung ihrer Nachfolge verteidigt. Nur dezent hatte sie Laschet gelobt. Dann aber, als die Umfragen für die Union sich von oben kommend der 20-Prozent-Marke näherten und der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Olaf Scholz immer deutlicher den Anspruch erhob, der natürliche Merkel-Erbe zu sein, griff sie ein. Erst mal ging es gegen Scholz, dann folgten die Einsätze für Laschet. Merkel sei ihrer Partei tief verbunden, heißt es bei denjenigen, die das beurteilen können. In der Fraktion, in der Regierung: Überall ist dieser Tage die Erleichterung mit Händen zu greifen.

Kein Chaos hinterlassen

Angela Merkel hinterlässt mit ihrem Rückzug aus der Politik nicht nur das von ihr regierte Land. Sie hinterlässt auch ihre Partei. Die Kanzlerin hat die CDU immer als ihre Machtbasis verstanden. Seit Merkel im Herbst 2018 ihren Rückzug angekündigt hat und umso stärker, je näher die Bundestagswahl rückte, wird in der Union diskutiert, ob die CDU nach Merkel noch als Kampfmaschine zur Eroberung des wichtigsten politischen Amts im Staat funktioniert. Und ob Merkel genug dafür getan hat.

Dazu gibt es drei Erzählungen. Die erste kommt aus dem Kreise derjenigen, die Merkel gewogen sind. Die Kanzlerin sei immer geleitet gewesen von dem Gedanken, mit dem Ende ihrer Amtszeit kein Chaos zu hinterlassen. Verlöre die CDU die Wahl, würde mindestens in der Union vermutlich so etwas wie Chaos drohen. Käme es sogar zu einer Regierung mit SPD-Kanzler unter der Beteiligung der Linkspartei, wäre das als Erbe der in der DDR groß gewordenen Merkel besonders bitter. Zudem, so geht die erste Erzählung weiter, wünsche Merkel sich, dass das Kanzleramt in CDU-Hand bleibe. Sie hätte sich zwar – so die Darstellung – über eine Frau als Kanzlerin gefreut. Das sei aber nicht handlungsleitend.

Die zweite Erzählung wird von Merkels Kritikern innerhalb der CDU erzählt. Merkel wolle gar nicht, dass jemand aus der Union ihr Nachfolger werde. So ließe sich auch die nur zögerliche öffentliche Unterstützung ihrer Partei vor der Wahl erklären. Schon im Oktober 2018 hatte Merkel, gemeinsam mit ihrem Rückzug, Zurückhaltung angekündigt.

Die dritte Erzählung kommt auch aus der Union, aber nicht aus der CDU. Dass Merkel Laschet so wenig offensiv unterstütze, liege nicht daran, dass sie keinen Unionssieg bei der Bundestagswahl wolle. Sie wolle aber auch nicht bei den Verlierern sein. Das wäre im schlimmsten Falle Laschet.

Für diese Sicht spricht, dass Merkel sich offenbar „riesig“ freute, als Annegret Kramp-Karrenbauer Ende 2018 CDU-Vorsitzende wurde, aber nie einen Nachfolgeplan mit ihr schmiedete, sich nie auf sie festlegte und sie schließlich kalt fallen ließ, als Kramp-Karrenbauer sich in Merkels Augen als untauglich fürs Kanzleramt erwies.

Nicht in die Tiefe ziehen lassen?

Armin Laschet hat sie bisher nicht fallen gelassen. Aber die Kanzlerin ist hinlänglich weit von ihm weggeschwommen. Um im Falle des Falles, im Strudel einer Wahlniederlage, nicht mit in die Tiefe gezogen zu werden? So dürfte es sich zumindest für Laschet spätestens am letzten Sonntag im März dargestellt haben, als Merkel in der Sendung „Anne Will“ den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten wegen seiner Corona-Politik vor einem Millionenpublikum kritisierte. Wer ihn in den darauffolgenden Tagen erlebte, spürte deutlich, wie ihn das getroffen hat. Er schien zu wissen, dass er die letzten Meter zum Gipfel allein würde gehen müssen.