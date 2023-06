Bei der Ordensverleihung lobt Markus Söder die frühere Kanzlerin – auch für die gute Zusammenarbeit in der Pandemie. Sie lässt das Lob an sich abprallen und geht stattdessen auf die Zeit der deutschen Teilung ein.

Wie sagte Angela Merkel, als sie am Mittwoch in München aus der Hand des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden für „Verdienste um den Freistaat“ entgegennahm: Das sei ihr „vielleicht auch nicht in die Wiege gelegt“ gewesen.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Da kann man der früheren Bundeskanzlerin und CDU-Chefin nur zustimmen, wenn man etwa an den erbitterten Asylstreit denkt, an dem 2018 auch Söder regen Anteil genommen hatte, auf der Gegenseite.

Söder hält Entlastendes bereit

Der CSU-Chef würdigte im prächtigen Antiquarium der Residenz die Verdienste Merkels insbesondere bei der Bewältigung verschiedener Krisen (Finanz- und Eurokrise, Pandemie), er lobte ihre „unendliche Geduld“ und ihre „Nerven wie Drahtseile“.

Er vergaß allerdings nicht zu erwähnen, dass es auch „schwierige Themen“ gegeben habe, namentlich die Migration und die Russlandpolitik, wobei er in beiden Fällen Entlastendes bereithielt. So habe Merkel seinerzeit Recht gehabt, dass die Lösung der Flüchtlingskrise „in erster Linie bei der Türkei“ liege.

Zum Thema Russland warb Söder dafür, sich ins Jahr 2014, als Russland die Krim besetzte, zurückzuversetzen. Aus seiner Sicht wäre es „eine extreme Herausforderung“ gewesen, kurz nach dem Atomausstieg das russische Gas abzulehnen.

Mehr zum Thema 1/

Im Beisein von, zum Beispiel, Edmund Stoiber und Theo Waigel sowie Ordensträgern wie Oliver Bierhoff vergaß Söder am Mittwoch nicht, darauf hinzuweisen, dass es ihm bei der Veranstaltung nicht „um irgendwelche Nachfolgeregelungen“ oder um Bewertungen gehe, wer wie zu wem stehe. Nicht dass man angesichts der Auseinandersetzungen in der CDU über die Frage der Kanzlerkandidatur noch auf falsche Gedanken kommt oder gar richtige, was Söder damit diskret sichergestellt hatte.

Merkel vermied es in ihrer Dankesrede, auf die jüngere Vergangenheit zwischen CDU und CSU einzugehen. Sie ließ auch Söders Lob für die gute Zusammenarbeit in der Pandemie an sich abprallen. Vielmehr griff sie weit in die Vergangenheit zurück.

Merkel: Hätte Strauß gerne persönlich kennengelernt

Die Bayern hätten auch in Zeiten der deutschen Teilung immer das Ziel der Wiedervereinigung vor Augen gehabt. Namentlich erwähnte sie den früheren CSU-Chef Franz Josef Strauß, den nicht persönlich kennengelernt zu haben sie bedauerte.

Das tägliche News-Quiz Stellen Sie Ihr Wissen im neuen FAZ.NET-News-Quiz unter Beweis, und vergleichen Sie sich mit anderen Lesern. Zum News-Quiz

Immerhin: Merkel erinnerte sich nach eigener Darstellung gerne daran, wie Söder sie 2020 zur Kabinettssitzung und zur Schifffahrt in Herrenchiemsee empfangen hatte. Söder empfahl ihr eine neuerliche Fahrt auf dem Chiemsee.

Kleiner Wermutstropfen: Alle Träger des Bayerischen Verdienstordens dürfen zwar kostenlos die Bayerische Schifffahrt nutzen. Die jedoch verkehrt nur auf dem Ammersee, dem Königssee, dem Starnberger See und dem Tegernsee, nicht aber auf dem Chiemsee.