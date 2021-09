Merkel im Ahrtal : Das Dorf vermisst sein Dorfgefühl

Zum zweiten Mal besucht die Kanzlerin das Ahrtal – jene Region, die von der Flut im Juli so fatal getroffen wurde. Dort geht es jetzt darum, den Aufbau zu koordinieren. Ob es je wieder so wird wie früher, kann niemand sagen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach es schon vier Tage nach der Flut im Juli aus. Nach ihrem Besuch in Schuld an der Ahr sagte sie, „dass wir einen langen Atem brauchen“. Damals versprach sie, wieder ins Ahrtal zu kommen, „damit wir auch diesen langen Atem deutlich machen, denn ganz kurzfristig wird das hier nicht wieder alles in Ordnung sein.“ Hier sei „vieles, vieles sehr lange wieder aufzubauen“, sagte sie. Merkel sprach von einer „surrealen, gespenstischen Situation“. Für solche Verwüstung kenne die deutsche Sprache kaum Worte. Die Kanzlerin löste ihr Versprechen am Freitag ein. Diesmal fuhr sie nach Altenburg in der Verbandsgemeinde Altenahr.

Am Vorabend des Besuchs der Kanzlerin ist es noch ruhig in Altenburg. Vor dem menschenleeren Seniorenheim, das direkt an der Ahr liegt, telefoniert Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann. Er wird die Bundeskanzlerin am nächsten Tag durch den Ort führen. Nur wenige Journalisten werden dabei sein. Es gibt viel zu regeln. Eigentlich ist seine Aufgabe ein Ehrenamt, aber nun macht er das vorerst hauptberuflich. „Seit zehn Tagen sind wir aus der reinen Aufräumphase raus“, sagt er. Das sei überwiegend mit privaten Helfern gelaufen. Nun sei die Phase, in der „strukturiert werden muss, um dann gezielt in den Wiederaufbau zu gehen“.

„Der Herbst kommt, der Winter kommt“

Fuhrmann weist auf ein fensterloses Haus. An den Wänden ist kein Putz mehr zu sehen. Der gepflasterte Weg vor dem Haus ist ordentlich gefegt. Das sei ein gutes Beispiel, sagt er. Die Leute hätten drinnen gemacht, was sie selbst machen könnten. Nun muss geklärt werden, wo und wie gebaut werden darf. Die meisten Gebäude hier sind zerstört. Aufzubauen gibt es viel in Altenburg. Die Privathäuser, das Seniorenheim, die Grundschule und die Realschule plus mit Turnhalle, in welcher der Tischtennisverein trainiert. Irgendwann müssen auch die Straßen in Ordnung gebracht werden. Fuhrmann sagt: „Die Leute, die hier gelebt haben, wollen dieses Dorfgefühl wieder zurück.“

Ein paar Straßen weiter bleibt er stehen. „Hier haben früher Häuser gestanden.“ Fünf vorne zur Hauptstraße und drei nach hinten zur Dorfstraße. Mehr als ein Dutzend Häuser seien schon abgerissen worden. Fuhrmann geht weiter Richtung Ahr. „Das ist die Kapelle von Altenburg.“ Das Kleinod im Ahrbogen auf der anderen Seite des Flusses steht noch. Früher gab es dort auch einen Spielplatz. Von dem ist nichts mehr zu sehen. Nur Schlamm. Fuhrmann weist nach links: „Das war die Brücke.“

Als Merkel am Freitag nach ihrem Rundgang durch Altenburg eine Pressekonferenz in einer Turnhalle in Grafschaft-Ringen gibt, ist Fuhrmann unter denen, die hinter ihr stehen. Er trägt Jeans und Karohemd. Sie sei zum zweiten Mal ins Ahrtal gekommen, sagt Merkel. Ihre Botschaft sei, „dass wir die Flut nicht vergessen“. Sie spricht von den eindrücklichen Bildern aus Altenburg, wo es eine „so umfassende Zerstörung“ gebe. Merkel geht auf die Gespräche mit Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand und mit Fuhrmann ein. Die hätten „noch mal deutlich gemacht, welche Wegstrecke schon zurückgelegt wurde“, sagt sie. Es sei aber auch noch viel zu tun. „Der Herbst kommt, der Winter kommt, die Frage des Wohnens stellt sich ganz massiv“, sagt Merkel.

Sie spricht vom 30 Milliarden Euro umfassenden Fluthilfefonds, der in der nächsten Woche in Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll. Sie wiederholt: „Wie werden Sie nicht vergessen.“ Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), ist auch da. Sie dankt der Kanzlerin für die „sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundesregierung“. Trotz aller Zerstörung sei schon sehr beruhigend zu sehen, „was in sieben Wochen hier geschafft worden ist“. Es sei so, als fange alles wieder von vorne an, sagt Dreyer. Sie spricht über die Herausforderung eines Winters ohne Heizung. In der nächsten Woche werde es eine erste Zukunftskonferenz geben und Ende September eine zweite, bei der man Auskunft etwa über den Aufbaufonds und Hochwasserschutzgebiete geben werde. Eine zentrale Frage dabei sei: „Wo kann man gefahrlos bauen?“

Wie kann man noch sicher an den Flüssen leben?

Die Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, Cornelia Weigand, sagt, sie sei „froh, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin hier zu sehen“. Mehr als 40.000 Menschen seien an der Ahr vom Hochwasser betroffen. Es tue gut zu sehen, „dass wir nicht alleine sind“. Weigand dankt den Hilfskräften, wie es auch Merkel und Dreyer vorher taten: „Diese Solidarität, die gibt Hoffnung.“ Und sie erinnert daran, dass das, was im Ahrtal passiert ist, ein „Zeichen des Klimawandels“ sei. Dann macht sie einen Vorschlag, auf den Merkel später noch einmal zu sprechen kommt. Weigand rückt die europäische Dimension der Hochwasserkatastrophe in den Blick. Die Frage sei, wie man in Zukunft sicher an den Flüssen leben könne. Den Gedanken, die besten Ideen und Experten aus Europa zu verbinden, will Merkel „in Europa nochmal einbringen“, wie sie später sagt.

Nicht bei allen Punkten herrscht so viel Einigkeit. Im August hatten die betroffenen Ahrtal-Kommunen in einem offenen Brief einen Sonderbeauftragten auf Bundesebene gefordert. Daraus wurde nichts. Stattdessen gibt es in Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD) eine Beauftragte für den Wiederaufbau auf Landesebene. Merkel sagt dazu: „Wenn ein Bundesproblem adressiert wird, werden wir sofort tätig.“