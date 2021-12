Hanau-Untersuchungsausschuss : Sie fordern Wahrheit und Gerechtigkeit

Vorm Landtag in Wiesbaden gibt es am Freitag eine Mahnwache mit Bildern der Opfer. Bild: dpa

Kaloyan Velkov wurde an seinem Arbeitsort erschossen, einer Bar in der Hanauer Innenstadt. Zwei Jahre zuvor war Velkov aus Bulgarien gekommen, seine Cousine Vaska Zlateva hatte ihn überzeugt, ihr nach Deutschland nachzufolgen. „Ich habe ihm erklärt, dass das Land hier ein ordentlicher Staat ist.“ Sie fühle sich nun schuldig, sagt Zlateva am Freitag. Die schmale Frau ist die erste Zeugin, die im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zu den Hanauer Morden bei dessen erster öffentlicher Sitzung auftritt.

Vor dem Parlament halten am frühen Morgen Angehörige und Aktivisten eine Mahnwache ab. Sie halten schweigend jeweils ein Foto eines oder einer der ermordeten Angehörigen in den Händen. Auf den Plakaten neben ihnen wird nach Aufklärung und Konsequenzen gerufen. Von einer „Kette des Versagens“ spricht ein Redner. Und davon, dass die Politik nun zeigen müsse, dass sie es ernst meine mit der Aussage, die Morde seien eine Zäsur.

In Hanau ermordete am 19. Februar 2020 ein rechtsextremistischer Täter neun Menschen, mutmaßlich nur aufgrund ihres Aussehens. Alle hatten eine Einwanderungsgeschichte, viele einen ausländischen Pass. Später erschoss der Täter seine Mutter und sich selbst. Er war psychisch krank, stellte paranoide Anzeigen, trotzdem besaß er legal Waffen. Laut Bundeskriminalamt hatte er ein „eindeutig rassistisches Weltbild“, vor der Tat betrieb er eine rassistische Website. Warum er den Sicherheitsbehörden trotzdem nicht aufgefallen war, steht im Zen­trum des Untersuchungsausschusses. Zudem gibt es eine Reihe von Fragen zur Tatnacht, etwa warum der Notruf für viele nicht erreichbar war und an einem der Tatorte der Notausgang verschlossen war.

Der Weg zur Versöhnung ist weit

Zum ersten Jahrestag der Tat hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung gemahnt, Aufklärung und Aufarbeitung stünden nicht im freien Ermessen, sondern seien eine „Bringschuld des Staates“ gegenüber der Öffentlichkeit, vor allem aber gegenüber den Angehörigen. Nur so könne verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden. Aber dahin ist der Weg weit. Denn seit der Tat erheben die Angehörigen schwere Anschuldigungen gegen die Sicherheitsbehörden. Sie sind wütend darüber, dass der Staat nicht in der Lage war, ihre Liebsten zu schützen, und darüber, wie mit ihnen, den Angehörigen, umgegangen wurde.

Wie viel Vertrauen zerstört wurde, macht die erste öffentliche Sitzung deutlich. In der Tatnacht sei sie nach Hanau gefahren, auf der Suche nach ihrem Cousin, sagt Zlateva. Stunden habe sie am Tatort ausgeharrt, ohne in all dem „Chaos“ Informationen zu erhalten. Später habe man sie in eine Halle geschickt, in der auch andere Angehörige warteten. Dort sei irgendwann ein Polizist aufgetreten, der einfach eine Liste der Namen der Ermordeten verlesen habe. Zlateva sagt, sie habe ihr Vertrauen in die Polizei verloren. Auch Hayrettin Saracoglu, der in der Tatnacht seinen Bruder Fatih verlor und als weiterer Zeuge auftritt, sagt, er hätte sich gewünscht, richtig betreut und informiert zu werden. Informationen habe er meist aus dem Fernsehen erhalten.

Die Zeugen übernehmen im Untersuchungsausschuss die Rolle der Anklagenden. „Es gibt viele Fragen, aber wenige Antworten“, sagt Zlateva. Es solle endlich Verantwortung übernommen werden; wer Fehler gemacht habe, solle nach vorne treten und um Entschuldigung bitten. Sie wolle die Wahrheit, sagt Zlateva, auch, damit so etwas nicht mehr passiere.

Der Ton dürfte schärfer werden

Ob sie oder die Mutter des Ermordeten von Ministerpräsident Volker Bouffier, Innenminister Peter Beuth (beide CDU) oder dem Polizeipräsidenten angerufen worden seien, ob Beileid bekundet worden sei, fragt ein SPD-Abgeordneter. „Nein“, antwortet Zlateva. Dabei hatte sich Bouffier durchaus mit Vertretern der Angehörigen getroffen, es gab mehrere Gedenkveranstaltungen. Doch den Anschuldigungen widerspricht an diesem Tag im Landtag niemand.

Nur sehr vorsichtig stellen die Abgeordneten Fragen, nutzen diese aber nicht für parteipolitischen Streit. Ob das so bleibt, wird sich noch zeigen. Im parallel laufenden Untersuchungsausschuss zum Fall Walter Lübcke, der anderen rechtsextremistischen Tat, die Hessen umtreibt, kam es kürzlich zu einem Eklat: CDU und Grüne stimmten gemeinsam mit der AfD dagegen, dass eine Zeugin – offenbar eine Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes – in öffentlicher Sitzung vernommen wird. Die notwendige Zweidrittelmehrheit war nur mit den Stimmen der AfD zustande gekommen; die SPD sprach danach von einem „Tabubruch“. Auch im Untersuchungsausschuss zu den Hanauer Morden dürfte der Ton schärfer werden, wenn Vertreter von Sicherheitsbehörden befragt werden. In den kommenden Sitzungen aber werden zunächst weitere Angehörige aussagen.