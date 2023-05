Solche Vorschläge kannte man bisher nur aus dem Elfenbeinturm: Es gibt zahlreiche offene Stellen in Deutschland, also brauchen wir mehr Einwanderung – und das Problem ist gelöst. Als ob die Hunderttausenden, die seit Jahren ins Land kommen, den Bedarf an Fachkräften decken könnten. Findet man diese Kräfte nicht hierzulande, so muss zweifellos im Ausland ge­sucht werden. Aber gezielt.

Die pauschale Anerkennung von Asylbewerbern, wie sie nun der Thüringer Mi­nisterpräsident Ramelow (Linkspartei) gefordert hat, ist alles andere als pragmatisch und human: der Mensch als Füllmasse. Das ist nichts anderes als Gewissensberuhigung auf Kosten des Bürgers.

Nicht jeder kann dauerhaft bleiben

Zudem setzt eine solch blinde Politik einen weiteren Anreiz für jeden, der kann, nach Deutschland zu kommen. Das würde – auch für Thüringen – nicht zu einem blühenden Ar­beitsmarkt führen, sondern zu Unruhe. Davon gibt es schon jetzt mehr als genug in den Kommunen.

Nichts spricht dagegen, Verfahren zu straffen und endlich verstärkt darauf zu achten, dass Ausreisepflichten ebenso wie humanitäre Pflichten durchgesetzt werden. Jeder Verfolgte und jedes Kriegsopfer genießen Schutz. Aber nicht jeder, der kommt, kann dauerhaft bleiben. Unmögliches kann niemand leisten, auch Deutschland nicht.

Dieses Land hat ein elementares Interesse daran, dass der europäische Rechtsraum schon an seiner Außengrenze sichtbar wird. Der Zaun ist ein Zeichen dafür. Er markiert eine Li­nie, die jedes Land der Welt kennt und schützt, insbesondere jedes Einwanderungsland. Egal ist das nur in Staaten, in denen ohnehin niemand freiwillig bleibt.

Mehr zum Thema 1/

Die Witze im pseudo-fortschrittlichen Milieu über den Spießbürger mit seinem Jägerzaun ma­chen gerade jene, die für sich selbst sehr genau auswählen und sich gerade nicht mit allem und jedem um- und abgeben. Ja, es wird Zeit, dass Deutschland internationaler wird. Normal in dem Sinne, dass es die Menschen, das Recht – und sich selbst achtet.