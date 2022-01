Gruppenantrag zur Impfpflicht : „Für Ungeimpfte ist eine verpflichtende Aufklärung nötig“

Aktualisiert am

Eine Gruppe von Abgeordneten um den FDP-Politiker Andrew Ullmann will Ungeimpfte zu einem Aufklärungsgespräch mit einem Arzt zwingen. Wie das in der Praxis laufen soll, erklärt Ullmann im Interview.

„Wer volljährig und nicht gegen Corona geimpft ist, soll einen Termin für ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt in einem Impfzentrum erhalten“, fordert Andrew Ullmann. (Symbolbild) Bild: dpa

Herr Professor Ullmann, bislang wurden Details von zwei Gruppenanträgen zur Impfpflicht bekannt: Ein Entwurf lehnt die Impfpflicht ab, der andere sieht eine allgemeine Pflicht für alle Volljährigen vor. Sie stehen an der Spitze einer Gruppe von Abgeordneten, die einen anderen Weg vorschlägt. Wie sieht Ihre Lösung aus?

Wir müssen erkennen, dass die Pandemie durch eine Impfung wesentlich gebremst werden kann, doch leider ist die Impflücke in Deutschland sehr groß. Unsere Antwort ist, Falschinformationen zum Impfen zu begegnen und den Menschen, die Sorgen und Ängste haben, einer Aufklärung zuzuführen. Dabei halten wir eine verpflichtende Aufklärung für ungeimpfte Erwachsene für notwendig. Sollte das keine Wirkung erzielen, muss man über eine Impfpflicht für Ältere nachdenken.

Wie sollen Aufklärungs- und Impfpflicht konkret ineinander greifen?

Wer volljährig und nicht gegen Corona geimpft ist, soll einen Termin für ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt in einem Impfzentrum erhalten. So schützen wir Kliniken und Praxen vor einer Überforderung. Der Termin kann nur abgesagt werden, wenn im Gegenzug eine erste Impfung nachgewiesen wird. Wenn die Impflücke bis zum Sommer noch immer zu groß ist, müssen wir mit einer Impfnachweispflicht arbeiten. Die muss ganz klar verhältnismäßig und angemessen sein. Ziel ist, eine Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern, damit alle Kranken gut behandelt werden können. Wir wissen aus Studien, dass Ungeimpfte ab 50 Jahren vermehrt auf der Intensivstation liegen. Deshalb kommt, wenn Aufklärung nicht hilft, eine Impfnachweispflicht für alle ab 50 Jahren in Betracht.

Derzeit sind fast drei Viertel der Deutschen doppelt geimpft, jeder Zweite ist geboostert. Welche Quoten braucht es, um die Impfpflicht abzuwenden?

In diesem Punkt würde ich gerne wissen, welche Quoten das Expertengremium der Bundesregierung für nötig hält. Diese Zahl sollten wir dann im Gesetzgebungsverfahren implementieren.

Die FDP hat immer gesagt, dass es mit ihr keine Impfpflicht geben wird. Waren Sie mit Ihrer Ablehnung zu voreilig?

Im Wahlprogramm haben wir das nicht stehen. Aber ja, im Wahlkampf haben wir gesagt, eine Impfpflicht ist nicht notwendig. Ich war mir immer sicher, dass man Menschen mit guten Argumenten überzeugen kann, so gehe ich als Arzt ja auch mit meinen Patienten um. Aber wenn die Allgemeinheit gefährdet ist – und das ist sie bei der gegenwärtigen Impflücke – dann müssen wir die Verantwortung übernehmen und entsprechend handeln. Dass man die Menschen wenigstens zu einem Aufklärungsgespräch drängt, ist für mich absolut verhältnismäßig.

Kritiker könnten einwenden, dass es nicht dem Grundsatz der Gleichbehandlung entspricht, wenn sich ein 50-Jähriger impfen lassen muss, eine 49-Jährige aber nicht.

Die Altersgrenze ist durchaus legitim, sie ist durch die vorhandene Evidenz gedeckt. Sollte unser Modell mehrheitsfähig sein und später vor Gericht angefochten werden, bin ich sicher, dass die Richter sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen zur Gefahr einer Corona-Infektion für Ungeimpfte beschäftigen. Und sollte sich die Evidenz in dieser Frage mit der Zeit ändern, müsste die Regelung natürlich angepasst werden.

Die Ergebnisse der Erfurter Covimo-Studie zum Impfverhalten legen nahe, dass viele, die jetzt noch ungeimpft sind, sich aus Überzeugung gegen die Impfung entschieden haben. Warum glauben Sie, dass sie diese mit einer Pflichtberatung erreichen können?

Die Studie hat gezeigt, dass noch mindestens 30 Prozent der Ungeimpften die Impfung nicht vollständig ablehnen – viele Ungeimpfte haben Sicherheitsbedenken. Ich mache mir die Hoffnung, dass eine Ärztin oder ein Arzt diese Personen im direkten Gespräch erreichen kann. Es geht mir nicht um eine Quickie-Aufklärung, die Kollegen sollen sich wirklich Zeit nehmen. Von der Bundesärztekammer erwarte ich, dass sie Vorschläge macht, wie eine solche Beratung aussehen kann.

Womit muss jemand rechnen, der sich nicht beraten und später nicht impfen lässt?

Polizei und Ordnungsamt sollten die Vorgaben kontrollieren und wer die Beratung oder bei Bedarf die Impfung nicht nachweisen kann, der muss ein Bußgeld zahlen. Wer das nicht zahlt, kann mit einem Zwangsgeld belegt werden. So ähnlich will die andere Gruppe von Abgeordneten, die eine Impfpflicht für alle Erwachsenen fordert, diese auch durchsetzen.

Was erwarten Sie sich von der Orientierungsdebatte am Mittwoch?

Viele Abgeordnete haben noch keine abgeschlossene Meinung zu dem Thema und sie erhoffen sich, dass sie sich nach der Debatte einer der drei Gruppen anschließen und das vor ihrem Gewissen vertreten können. Auf jeden Fall denke ich, dass wir eine Aufklärungspflicht bis Ende März beschließen könnten.

Wer unterstützt Ihren Gruppenantrag?

Für die FDP sind Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der Fraktion, und Gyde Jensen dabei. Es sind auch Abgeordnete von SPD und Grüne für den Antrag, insofern ist das ganze Spektrum der Ampel vertreten. Mir wäre auch daran gelegen, dass sich in der Union Unterstützer finden. Wir wollen unser Vorhaben noch am Montag an die Fraktionen schicken.