Aktualisiert am

Andrea Ypsilanti 2018 in Wiesbaden Bild: dpa

Ein hochroter, zorniger Smiley, dazu die Worte „Nicht dein Ernst“: So hatte Andrea Ypsilanti, ehemals SPD-Vorsitzende in Hessen, auf Twitter die Worte von Nancy Faeser, der amtierenden SPD-Vorsitzenden im Land und Bundesinnenministerin, kommentiert. Faeser nannte die Einigung auf das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) am vergangenen Donnerstag einen „historischen Erfolg“, sprach von einer neuen, solidarischen Migrationspolitik und dem Schutz der Menschenrechte.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Ypsilanti retweetete am gleichen Tag die Äußerung eines Pro-Asyl-Sprechers, der GEAS als „historische Schande“ bezeichnete, und den Ärger der Juso-Bundesvorsitzenden, die die Einigung „beschämend“ nannte. Ypsilanti selbst schwieg zunächst und entschied sich für ihren Austritt aus der Partei.