Hätten sie mal privat Zeit, könnten sich Andrea Nahles und Annegret Kramp-Karrenbauer seufzend darüber austauschen, welch ähnliches Schicksal sie gerade erleiden. Vielleicht bei einem Kaffee, das wäre doch nett. Beide starteten als Hoffnungsträger ihrer Parteien, beide wurden gelobt dafür, dass sie sich im politischen Betrieb nicht verstellten. Authentisch sein nennt man das heute. Jetzt aber haben sie schwere Tage. Genau gesagt seit der Europawahl.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z. Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Das schlechte Ergebnis beider Parteien, die ungeklärte Machtfrage, die Zukunft der Koalition, der Höhenflug der Grünen und im Osten der AfD, die Landtagswahlen noch in diesem Jahr – all das wäre für beide Aufgabe genug. Hinzu kommt aber die drückende Last der Ungewissheit, was die persönliche Zukunft angeht.