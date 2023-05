Die Grünen fahren in Bremen ihr schlechtestes Ergebnis seit 1999 ein. Selbst in der Großstadt trauen ihnen die Wähler gerade nicht viel zu. Die Wahlanalyse.

Die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland und seit Jahren Schlusslicht in vielen Bildungsstudien – das klingt nach einem gemachten Feld für die Opposition. Aber einen Regierungswechsel? Den wollen die Bremer auch diesmal nicht. „Die Nummer eins in Bremen – das sind wir!“, ruft Andreas Bovenschulte seinen Genossen am Sonntagabend zu.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Bremens Bürgermeister hat allen Grund zur Freude. Denn bei der vergangenen Wahl, im Jahr 2019, war etwas Undenkbares geschehen: Seine SPD landete damals nur auf Platz zwei – zum ersten Mal überhaupt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Trotzdem konnte Bovenschulte regieren, weil er ein Bündnis mit Grünen und Linken einging.

Das sollte sich für ihn lohnen. Dem Amtsbonus sei dank steht die SPD nun wieder auf dem ersten Platz. Allerdings, das muss man auch festhalten, reicht dafür schon das zweitschlechteste Ergebnis in der Bremer Parteigeschichte.

Viele wählen CDU wieder aus Protest

Das muss vor allem die CDU grämen. In Berlin hatte sie im Februar überraschend deutlich Platz eins geholt – trotz eines bei den Wählern eher unbekannten Kandidaten. Warum gelang in der Hauptstadt Kai Wegner, was Frank Imhoff in Bremen und Bremerhaven nicht gelingt?

Es liegt wohl vor allem an der Konkurrenz. In Berlin waren nur 36 Prozent der Befragten mit der Arbeit von Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) zufrieden. In Bremen hingegen schlägt Amtsinhaber Bovenschulte die Kontrahenten in den Sympathiewerten um Längen. 64 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, heißt es beim Umfrageinstitut Infratest Dimap. Der Forschungsgruppe Wahlen sagten sogar 74 Prozent der Befragten, er mache seine Arbeit eher gut. Offenbar sogar so gut, dass selbst die Wähler der Oppositionsparteien CDU, FDP und „Bürger in Wut“ diesem Urteil mehrheitlich zustimmen. Gegen solche Werte ist kein Ankommen.

Der CDU, die nun also wieder auf Platz zwei landet, muss bei der Bürgerschaftswahl in Bremen eine Entwicklung zu denken geben, die schon bei der Berlin-Wahl auffällig war. Nur jeder Zweite wählt die Partei aus Überzeugung, 43 Prozent aus Enttäuschung über andere Parteien. In Berlin war es andersherum: 50 Prozent aus Protest – und 43 aus Überzeugung.

Für die CDU, die sich als Volkspartei sieht, sind das keine schönen Zahlen. In Berlin hat das die Partei zwar in die Regierung gebracht, aber auf Dauer braucht die CDU hier wieder andere Werte, um ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden.

Der größte Wahlverlierer sind die Grünen. Sie müssen ein Minus von fast sechs Prozentpunkten hinnehmen und kommen nur noch auf knapp zwölf Prozent. Ein vergleichsweise schwacher Wert für eine Großstadt – und sogar das schlechteste Ergebnis seit 1999 (damals 8,9 Prozent).

Wahlbeteiligung sinkt abermals

Bei dieser Wahl wird wieder einmal deutlich, was die SPD den Grünen voraus hat: Kandidaten, die bei den Wählern den Unterschied machen. Den Grünen fehlt es in den Ländern noch immer personell an Prominenz.

In Bremen hatten die Grünen auch deshalb das Nachsehen. Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer, bisherige Senatorin für Verkehr, Umwelt und Bauen, schneidet in der Kategorie Kandidatenfaktor jedenfalls unter sämtlichen Spitzenkandidaten am schwächsten ab – noch hinter dem FDP-Spitzenkandidaten, der sich mit dem Spruch „Who the heck is Thore Schäck?“ bekanntzumachen versucht hatte.

Schaefer hatte sich gegen kostenfreies Kurzzeitparken für Autos ausgesprochen, das „angesichts der Klimakrise nicht mehr zu verantworten“ sei. Damit hatte sie sich Ärger von Wählern eingehandelt, die für kleine Einkäufe keine Parkgebühren zahlen wollen. SPD-Mann Bovenschulte stellte sich im Wahlkampf kurzerhand gegen Schaefer. In der Verkehrspolitik schreiben die Wähler den Grünen in Bremen weniger Kompetenz zu als SPD und CDU. Überhaupt haben die Grünen bei den Kompetenzwerten ziemlich eingebüßt.

Bürgerschaftswahl Bremen Grüne mit Verlusten in alle Richtungen 2019 2023 Quelle: Infratest dimap, vorläufige Zahlen (15. Mai 2023, 00:35 Uhr)

Die AfD hingegen gewinnt sogar noch hinzu, wenn sie gar nicht antritt, könnte man etwas zugespitzt sagen. Bundesweit hat die Partei ihr Pandemie-Tief hinter sich gelassen hat. In Bremen war sie jedoch nicht zu Wahl zugelassen, nachdem der zerstrittene Verband zwei verschiedene Wahllisten eingereicht hatte. Ihre Wähler sammelt die Partei „Bürger in Wut“ ein. Keine andere Partei gewinnt in Bremen derart viele Prozentpunkte hinzu. Die lokale Partei vom rechten Rand kommt auf knapp zehn Prozent der Stimmen. Das ist mehr als AfD und „Bürger in Wut“ bei der vergangenen Wahl zusammengerechnet hatten.

Bürgerschaftswahl Bremen Zulauf für die „Bürger in Wut“ 2019 2023 Quelle: Infratest dimap, vorläufige Zahlen (15. Mai 2023, 00:23 Uhr)

Zufrieden dürften auch die Linken sein, die ihr Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2019 in etwa halten können und damit zeigen, dass sie in Westdeutschland noch gute Wahlergebnisse einfahren können. Die FDP, die bei Landtagswahlen zuletzt zwei Mal aus einer Regierung geflogen ist (NRW und Schleswig-Holstein) und drei Mal den Einzug ins Parlament verpasst hat (Saarland, Niedersachsen, Berlin), kann auch in Bremen keinen richtigen Erfolg feiern. Mit 5,2 Prozent schaffen es die Liberaldemokraten immerhin knapp über die Fünfprozenthürde.

Niedrig fällt die Wahlbeteiligung mit nur 57,4 Prozent aus. Damit ist die Wahlbeteiligung bei den vergangenen zehn Landtagswahlen zum neunten Mal gesunken. Die Entwicklung nahm mit Beginn der Corona-Pandemie ihren Ausgang. Einzige Ausnahme: die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2021. Die fiel jedoch auf den gleichen Tag wie die Bundestagswahl.

Mehr zum Thema 1/

Die Landtagswahlen im Oktober in Hessen und in Bayern, bei denen insgesamt fast ein Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimmen abgeben kann, wird daher auch mit Blick auf die Wahlbeteiligung zu einem ernsthaften Stimmungstest. Dann gilt eine Wahlbeteiligung von 67,3 (Hessen) und 72,3 Prozent (Bayern) als Messlatte.