Englisch als Amtssprache : Wir brauchen The Ämt

Vielen Deutschen graut vor dem Gang aufs Amt. Da werden die scheinbar einfachsten Dinge plötzlich mühsam. Es geht schon mit der Sprache los – mal soll man eine Bescheinigung für das erstmalige Tätigwerden beantragen, mal eine Melderegisterauskunft online für Einzelabfrager einholen. Es nervt. Aber die Deutschen haben nun mal keine Wahl.

Andere schon. Zum Beispiel indische Softwareentwicklerinnen, die sich überlegen, wo sie ihr Geld verdienen wollen. Oder griechische Krankenpfleger oder türkische Flugzeugabfertiger. Das sind Leute, die Deutschland eigentlich dringend brauchte. Aber die Konkurrenz um Fachkräfte ist groß, auch andere Länder werben um sie. Die Sache ist simpel: Die Leute gehen dahin, wo es ihnen am leichtesten gemacht wird. Und das geht nun mal bei der Einwanderung los und damit auf den Ämtern.

Die Beamten sträuben sich

Darum ist es gut, dass zwei FDP-Politiker nun vorgeschlagen haben, Englisch zur zweiten Behördensprache zu machen. Der Vorschlag ist eine von zehn Ideen, mit denen sie Einwanderung weniger mühselig machen wollen. Denn das ist sie ohnehin. Schon die Urlaubsplanung bringt ja viele Menschen an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Noch einmal schwieriger ist es, mit der ganzen Familie in ein anderes Land überzusiedeln, wobei ein Universitätsprofessor einem Klempner wohl einige Erfahrung voraus hat im Umgang mit absurden Verwaltungsabläufen. Also wäre es nützlich, wenn zum Beispiel ein tschechischer Klempner, der hier arbeiten will, gleich verstünde, was ein deutsches Amt von ihm braucht.

Kaum überraschend folgte dem Vorstoß der FDP gleich ein Aufschrei der Beamtenschaft. Sie tat das in Worten, die unfreiwillig ausdrückten, was das wirkliche Problem ist. Darum sollen sie hier, auch wenn es schwer lesbar ist, einmal zitiert werden. Also, eine Sprecherin des Deutschen Beamtenbundes ließ wissen: „Die Anforderungen an die erforderlichen Fremdsprachenkenntnisse sind beispielsweise je nach Fachrichtung und Region sehr unterschiedlich, sodass die pauschale Einführung von Englisch als zweiter ,Amtssprache‘ hinsichtlich des erforderlichen Mehraufwands wenig zielführend erscheint.“ Der Satz steht wie eine Panzertür zwischen Amtsstube und Bürgern. Ins Klare übersetzt: No, thanks.

Fachkräfte in die Provinz

Dabei könnte man über den Vorschlag diskutieren. Er ist anspruchsvoll, schon, weil dann Gesetze und Verordnungen fachkundig ins Englische übersetzt werden müssten. Und wer wollte einem Sechzigjährigen im Amt für Straßenverkehr in der Lausitz abverlangen, noch Englisch zu pauken? Lieber sollte Deutschland Kraft darauf verwenden, auch Beamte zu gewinnen, die Arabisch sprechen und Menschen aus arabischen Ländern helfen, in der Provinz Fuß zu fassen, Läden zu eröffnen, Feste zu feiern, bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen (vorbildlich: Die Feuerwehren in Niedersachsen warben vor einiger Zeit unter anderem auf Arabisch um Freiwillige). Dass Orte aussterben, liegt auch daran, dass sie sich nicht gezielt am Leben halten.

Vieles läuft in Behörden zu kompliziert. Wie gesagt: Auch das Beamtendeutsch müsste ins Verständliche übersetzt werden. Das heißt aber nicht, dass jeder Verbesserungsversuch vergeblich wäre. Einiges hat sich auch schon getan. Das muss schneller passieren. Also ist es wichtig, den Druck zu erhöhen, damit wenigstens ein bisschen durchgeht.