Die Ampelkoalition blickt optimistisch auf die Abstimmung zur Wahlrechtsreform an diesem Freitag. Trotz aller Bedenken. Für die CSU könnte eine Listenverbindung der letzte Ausweg sein.

Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP geben sich entschlossen, den von ihnen eingebrachten Gesetzesentwurf für eine Reform des Bundestagswahlrechts am Freitag in zweiter und dritter Lesung zu beschließen. Nach den Beratungen der Fraktionen am Montagabend rechnen die Fraktionsführungen damit, dass ihre Mehrheit nicht durch Abweichler aus den eigenen Reihen gefährdet wird.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart".

Am Wochenende waren die Obleute der SPD und der Grünen der FDP nochmals entgegengekommen. In einem Änderungsantrag zu ihrem Gesetzesentwurf vom Januar wurde die zunächst vorgesehene Zahl der Sitze des Bundestages von 598 auf 630 Sitze erhöht.

Über den Status dieses Antrages herrschte am Mittwoch gleichwohl Unklarheit. Bis zum Nachmittag war er nicht in den Bundestag eingebracht worden. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass die jüngsten Änderungen nochmals modifiziert werden. Verfassungspolitisch bedenklich ist der Umstand, dass durch die kurzfristig eingefügte Abschaffung der Grundmandatsklausel die Chancen der beiden oppositionellen Parteien CSU und Die Linke geschmälert werden, abermals in den Bundestag einzuziehen.

Listenverbindung als Ausweg für die CSU?

Im Fall der nur in Bayern antretenden CSU stellte sich auch ein verfassungsrechtliches Problem. Nach dem letzten Stand der Beratungen würde für den Fall, dass die CSU auf die Bundesrepublik berechnet weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhielte, kein CSU-Politiker dem Bundestag angehören, ganz gleich, wie viele Wahlkreissieger die Partei stellte.

Bislang war Bayern im Bundestag dank der Direktmandate der CSU deutlich überrepräsentiert. Nach beiden Modellen der Ampel mit Grundmandatsklausel wäre dieser Verzerrungseffekt verschwunden. In einer Projektion im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung käme die CSU unter Zugrundelegung des Ergebnisses der Bundestagswahl 2021 auf 34 (598) beziehungsweise 38 (630) Sitze. Derzeit stellt die CSU 45 der 736 Bundestagsabgeordneten.

Entfiele die Grundmandatsklausel und erhielte die CSU weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen bundesweit, verblieben rechnerisch von den 92 der 598 beziehungsweise 100 der 630 Sitze noch 65 für Bayern. Diese verteilten sich auf Politiker der SPD, der Grünen, der FDP und der AfD. Einen Ausweg aus dem Fünfprozentdilemma der CSU böte eine Listenverbindung mit der CDU nach der Maßgabe, dass CSU-Politiker nur in Bayern kandidierten.

Indes hatte das Bundesverfassungsgericht im September 1990 Listenverbindungen von Parteien verboten, sofern sie das Ziel haben sollten, die Fünfprozenthürde zu überspringen. Damals stand Karlsruhe das nach dem Zusammenbruch der DDR noch ungefestigte Parteienspektrum vor Augen.