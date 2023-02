Die Machtkämpfe zwischen CDU und CSU in den letzten Merkeljahren haben den Sozialdemokraten den Weg ins Kanzleramt planiert. Bundeskanzler Olaf Scholz und die SPD scheinen diese Lektion so gründlich gelernt zu haben, dass der Frieden in der einst selbst so zerstrittenen SPD im ersten Ampeljahr so wenig angetastet wurde wie der in der Koalition. Aber jetzt, da der Überfall Russlands auf die Ukraine sich jährt, fängt eine neue Phase an. Jetzt wird sich herausstellen, wie stabil das auf der Bundesebene neue Bündnis aus SPD, Grünen und FDP mit seinen vielen exekutiv unerfahrenen Ministern ist.

Denn so groß die Herausforderung durch den Krieg Putins für die Koalition war: Sie half, die Reihen zu schließen. Zu ungeheuerlich ist das, was in der Ukraine passiert, als dass sich die Frage, ob man hilft oder wegsieht, gestellt hätte. Zudem trägt die große Oppositionspartei CDU die Unterstützung für Kiew mit.

Zum Richtungsstreit kam es nicht

So viel öffentlichen Druck manche wichtigen Ampelpolitikerinnen (voran die grüne Außenministerin Annalena Baerbock) und manche weniger wichtigen (vor allem die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann) in der Diskussion über Waffenlieferungen für die Ukraine bisher gemacht haben, so handelte es sich nie um einen Richtungsstreit, sondern es ging immer nur darum, wie schnell und wie intensiv Berlin welche Waffen liefern solle. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich über manche öffentliche Forderung geärgert. Doch musste er nie fürchten, dass ihm Teile seiner Ampeltruppe von der Fahne gingen. Sonderparteitag einschließlich Farbbeutelwürfen auf Ministerohr drohten zu keinem Zeitpunkt.

Doch jetzt beginnt eine neue Phase, international wie national. China kündigte auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Friedensinitiative an. Das ist zwar noch nicht das Ende des Krieges, aber ein politisches Signal. In Washington wird allmählich Ungeduld spürbar und die Forderung lauter, mit der Ukraine über eine Beendigung des Konflikts zu reden. Berlin bleibt außenpolitisch zwar bei der Devise, nichts über die Köpfe Kiews hinweg zu machen; die zur Parteilinken gehörende SPD-Vorsitzende Saskia Esken bekräftigte die Forderung nach einem Sieg der Ukraine und einem vollständigen Abzug der Russen. Aber ihre linken Parteifreunde haben dem Jahr schon eine Überschrift gegeben.

Nachdem das vorige gänzlich von der Zeitenwende geprägt war, soll es nun um den starken Staat und die Daseinsvorsorge gehen. Projekte wie die Kindergrundsicherung oder eine Vermögensabgabe sollen in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Botschaft lautet: Wir haben bei den Waffenlieferungen und der Aufrüstung der Bundeswehr mitgemacht. Jetzt sind wir mit unseren Wünschen an der Reihe.

Werden die Steuern erhöht?

Nun also geht es in der selbst ernannten Fortschrittskoalition darum, welche Wünsche aus dem unter Vorkriegsbedingungen entstandenen Koalitionsvertrag verwirklicht werden können. Vor allem aber: wie viel Geld dafür noch übrig ist, nachdem drei Pandemie- und ein Kriegsjahr extreme finanzielle Anstrengungen mit sich brachten. Das publikumswirksam ausgetragene Brief­duell zwischen dem zu den Grünen gehö­renden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem FDP-Vorsitzenden und Finanzminister Christian Lindner darüber, wie denn finanzielle Spielräume geschaffen werden könnten, zeigt, wo der San-Andreas-Graben dieses Bündnisses verläuft

Sind Rote und Grüne gewillt, für sozial- oder klimapolitische Vorhaben staatliche Mehreinnahmen (vulgo: Steuererhöhungen) zu beschließen, tut Lindner alles in seiner Macht Stehende, um nicht vollends als Schuldenminister zu enden.

Die ersten fünf Landtagswahlen liegen hinter den Ampelparteien. Für die Grünen waren sie ziemlich bis sehr erfolgreich, für die SPD halten sich positive und negative Ausgänge leidlich die Waage, für die FDP sind die Resultate zwischen sehr schlecht (aus der Regierung geflogen) und katastrophal (aus dem Landtag geflogen). Noch hat das für die Geschlossenheit der Partei hinsichtlich des richtigen Kurses und für die Autorität des Vorsitzenden Lindner keine ernsthaften Folgen. Aber wenn die noch ausstehenden drei Wahlen in diesem Jahr ähnlich verlaufen, könnte die Frage, wie hilfreich das Mitmachen in der Ampel für die FDP ist, lauter werden.

Obwohl die unterschiedlichen Ziele der Ampelparteien immer deutlicher sichtbar werden, so ist die wesentliche Voraussetzung für Stabilität noch gegeben: Die Parteien in sich sind einig. Mag die demonstrative Kritik der grünen Außenministerin am roten Kanzler auch der frühen Profilierung im Rennen um die nächste Kanzlerkandidatur der Grünen geschuldet sein, so sind die grünen Reihen geschlossen. Diejenigen der Sozialdemokraten ebenfalls. Nur wenn das so bleibt, bleibt die Ampel stabil.