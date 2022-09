Politik aus der zweiten Reihe : Ohne diese drei läuft nichts in der Ampelkoalition

Sie telefonieren jeden Tag mehrfach, halten Kontakt per Video und SMS, sehen sich regelmäßig direkt. Sie sind po­litische Konkurrenten und ar­beiten doch ganz eng zusammen. Aus der Öffentlichkeit halten sie sich fern. Ob­wohl man sie nicht kennt, gilt: Ohne sie würde die Ampel in Berlin nicht funk­tionieren. Die Rede ist von Wolfgang Schmidt, Anja Hajduk und Steffen Saebisch. Ihre Chefs kennt jeder: Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner. Von ihnen sind sie entsandt, um die Ministerien der Bundesregierung zu koordinieren. Schmidt macht das für die SPD, Hajduk für die Grünen, Saebisch für die FDP.

Zugleich müssen sie gemein­same Wege für alle drei Parteien finden, damit das Regieren in der Dreierkonstellation klappt. Die Aufgabe des Trios ist es, möglichst viele Probleme frühzeitig zu erkennen und Konflikte zu antizipieren. Also sie vorauszusehen, bevor sie mit Wucht ausbrechen. Und wenn sie doch ausgebrochen sind, sie möglichst rasch beizulegen. Die drei sind ein Frühwarnsystem für ihre Chefs, Parteien und Mi­nisterien, für die Ampelregierung insgesamt. Am besten ist es, wenn sie gar nicht auffallen. Wie Heinzelmännchen. Die jä­ten nachts das Unkraut, und am Morgen sehen die von den Ministern bestellten Gärten schön aus.