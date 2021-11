Ampelkoalition und Corona : Grüne sind nicht mehr Teil des „Teams Vorsicht“

Aktualisiert am

Ehemals zählten die Grünen in der Corona-Politik zu den äußerst Vorsichtigen – nun sind sie mit der FDP für Lockerungen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann kritisiert das.

Michael Kellner, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Katrin Göring-Eckardt, Britta Haßelmann und Winfried Kretschmann kommen Anfang Oktober in Berlin zu Sondierungsgesprächen. Bild: dpa

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist bis zur Bildung der Ampelkoalition in Berlin der ranghöchste Regierungspolitiker der Grünen. Seine Kritik an der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, die von den Bundesgrünen mitverantwortet wird, wiegt deshalb schwer. Kretschmann gehört in der Coronapolitik seit jeher zum „Team Vorsicht“ – und ehemals zählten sich auch die Grünen im Bund dazu. Nun hat die Bundestagsfraktion aber mit den Ampel-Partnern SPD und FDP ein Gesetz erarbeitet, das nach dem Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite den Ländern nur noch recht milde Einschränkungen erlaubt, die Verhängung der Maskenpflicht etwa oder des Abstandsgebots.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Kontaktbeschränkungen oder die Schließung von Restaurants können die Länder nicht mehr anordnen, egal wie hoch sich die vierte Welle noch auftürmt. Am Donnerstag in der Plenardebatte haben die Grünen die geplante Regelung noch tapfer verteidigt, doch je höher die Inzidenzen steigen, desto stärkere Zweifel gibt es bei den Grünen, ob das wirklich der richtige Weg in dieser Lage ist. Und nun gibt es auch noch eine Breitseite von Kretschmann.