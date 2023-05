SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich macht sich nicht den Vorwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an die FDP zu eigen, sie habe wegen der Verzögerungen beim Heizungsgesetz „Wortbruch“ begangen. „Ob das ein Wortbruch ist, das würde ich so nicht sehen, sondern am Ende kommt es bei der Bewertung darauf an, ob wir das Gesetz im Deutschen Bundestag beschließen“, sagte er am Dienstagabend im „heute journal“.

Habeck hatte sich auf die Vereinbarung bezogen, die Vertreter von SPD, Grünen und FDP Ende März im Koalitionsausschuss getroffen hatten. „Da steht klar drin: Wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein“, sagte er. „Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle.“ Mützenich dagegen zeigte sich zuversichtlich: Die Koalition werde am Ende ein gutes Gesetz zusammenführen.

„Es kommt nicht auf den Tag des Inkrafttretens an“

Am Mittwoch befasst sich derweil der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit dem umstrittenen Heizungsgesetz. Die Debatte sei „dringend notwendig“, hieß es aus der CDU/CSU-Fraktion, die das Vorhaben ablehnt und deshalb die Aktuelle Stunde beantragt hat. Wegen grundsätzlicher Bedenken der FDP hatte die Ampel-Koalition zuvor beschlossen, den Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung des Bundestags zu setzen. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es -– wie ursprünglich geplant – noch vor der Sommerpause verabschiedet wird.

Nach Ansicht der FDP kann das Gesetz aber trotz der Verzögerung im Bundestag im kommenden Jahr greifen. „Um das Gesetz 2024 in Kraft treten zu lassen, reicht es auch, wenn wir es im Oktober beschließen“, sagte der Abgeordnete Reinhard Houben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Klimawende wird nicht scheitern, wenn das Gesetz nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet wird.“ Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionschef Christian Dürr. „Am Ende kommt es nicht auf den Tag des Inkrafttretens an“, sagte Dürr dem TV-Sender Welt. Es sei entscheidend, dass es ein gutes Gesetz werde – unabhängig davon, ob es der 1. Januar oder der 28. Februar 2024 werde.

Derweil hält die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, eine Verabschiedung im Bundestag noch vor der Sommerpause für machbar. Mit einer „konstruktiven Grundhaltung“ der Ampel-Partner sei dies bis zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause zu schaffen, sagte Mast am Mittwoch im Deutschlandfunk. Bis dahin seien noch gut sechs Wochen Zeit für eine ordentliche parlamentarische Beratung. Man sollte die Menschen auch nicht zu lange im Unsicheren lassen, mahnte Mast. Sie verwies darauf, dass sich in der laufenden Woche Fachpolitiker und auch die stellvertretenden Fraktionschefs zu dem Thema noch austauschen.

Die FDP-Politikerin Mari-Agnes Strack-Zimmermann hatte am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“ dagegen gesagt, dass das Gesetz vor der Sommerpause aus ihrer Sicht nicht verabschiedet werden könne. Es sei klar, dass man in der Ampel gemeinsam einen anderen Klimaschutz wolle. Man müsse „die Menschen in Deutschland aber unbedingt mitnehmen, weil die Akzeptanz sonst nicht da ist“. Es sei nicht gut, „ein Gesetz auf Teufel komm raus auf den Weg zu bringen und an einem Datum festzumachen“, sagte die FDP-Politikerin.

Mehr zum Thema 1/

Vorgesehen ist, dass vom kommenden Jahr an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Bestehende Öl- und Gasheizungen können jedoch weiter laufen, kaputte Anlagen repariert werden. Der Umstieg soll durch Förderung sozial abgefedert werden - die Details sind jedoch umstritten. Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein für das Ziel, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen.

Unterdessen wollen Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Wirtschaftsminister Habeck einem Medienbericht zufolge die Bundesländer und Kommunen verpflichten, verbindliche Pläne für klimaneutrale Wärmenetze vorzulegen. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bauministeriums berichtet, fordern Geywitz und Habeck die Kommunen darin unter anderem auf, zahlreiche Daten zum Energieverbrauch und zum Zustand jedes einzelnen Gebäudes zu ermitteln. Aus den Daten sollen dann Wärmepläne entstehen, um bis spätestens 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Deutschland sicherzustellen. Das Kabinett solle das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden. Großstädte ab 100.000 Einwohner sollen bis spätestens Ende 2026 entsprechende „Wärmepläne“ erstellen. Kleinere Städte und Landkreise (bis 100.000 Einwohner) haben demnach bis Ende 2028 Zeit.