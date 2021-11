Ampel-Pläne gegen Corona : Kann 3 G in Zügen funktionieren?

Wer mit Bus und Bahn in deutschen Städten unterwegs ist, sieht immer mal wieder ein Gesicht, das nicht oder nur halb mit einer Mund-Nasen-Maske bedeckt ist. Wenn die bisherigen Regeln also schon heute nicht immer greifen, was kann dann die geplante 3-G-Regel im Nah- und Fernverkehr bringen? Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) spricht jedenfalls davon, dass flächendeckende Kontrollen kaum umzusetzen sind. Auch für den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ist eine flächendeckende 3-G-Kontrolle nicht realistisch, selbst wenn die Bundespolizei tatkräftig unterstützte. Auch seien 3-G-Kontrollen deutlich aufwändiger, da anders als bei einer fehlenden Maske nicht auf den ersten Blick erkannt werden kann, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) weist zudem auf die Beförderungspflicht hin: Nur unter bestimmten Kriterien können die Verkehrsbetriebe überhaupt Fahrgäste von der Fahrt ausschließen.

Das ist auch eines der Argumente, warum der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine 3-G-Pflicht ablehnt. Im Gespräch mit der F.A.Z. bleibt er bei seiner Position, obschon sein Parteivorsitzender, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, am Montag mitgeteilt hat, er sei „ausdrücklich dafür, dass auch 3 G im ÖPNV und im Fernverkehr stattfindet“. Scheuer verwies demgegenüber auf Untersuchungen, wonach vom öffentlichen Regional- und Fernverkehr kein signifikantes Ansteckungsrisiko ausgehe.

Das Robert-Koch-Institut habe das Risiko hier noch im August als niedrig eingestuft. Scheuer hebt hervor, er sei sehr für die Steigerung der Impfquote in Deutschland – die 3-G-Regel im öffentlichen Verkehr sei dafür aber nicht das geeignete Mittel. Sie werde eher dazu führen, dass sich die Leute wieder zurück aufs Auto verlegten. Auch juristisch stehe 3 G in Zügen wegen der Daseinsvorsorge auf tönernen Füßen. Schon die Einführung der Maskenpflicht sei „juristisches Hochreck“ gewesen. Auch vor diesem Hintergrund hätten sich noch im August dieses Jahres vier Bundesministerien gegen die Einführung von 3 G in Zügen gewandt. Vergleiche zu anderen europäischen Ländern, in denen 3 G in Zügen funktioniert, lässt Scheuer nicht gelten. Frankreich etwa habe ein geschlossenes Bahnsystem mit Zugbindung, in dem viel leichter zu kontrollieren sei als in dem für Spontanität offenen deutschen.

Mehrere Millionen Fahrgäste

Das sieht auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen so. Er kündigte zwar an, Vorschläge der künftigen Ampel-Koalition für eine 3-G-Regel in Bussen und Bahnen zu prüfen. Angesicht der nun stark steigenden Inzidenzen sei es nachvollziehbar, dass auch im öffentlichen Verkehr entsprechende Verschärfungen diskutiert würden. „Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass in einem offenen System mit täglich mehreren Millionen Fahrgästen keine lückenlosen Kontrollen stattfinden können“, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff. „Gerade im Nahverkehr mit häufigem Fahrgastwechsel und Haltestellen in kurzen Abständen ist dies, wenn überhaupt, nur stichprobenartig umsetzbar.“ „Sofern die künftigen Regierungskoalitionäre sich weitergehende Kontrollen vorstellen, müssen sie die Frage beantworten, wie die öffentliche Mobilität dann aufrechterhalten werden soll und ob beispielsweise die Bundespolizei die Kontrollen dann auch im ÖPNV durchführt.“