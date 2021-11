Pläne der Ampel-Koalition : Kann 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln funktionieren?

Wer mit Bus und Bahn in deutschen Städten unterwegs ist, sieht immer mal wieder ein Gesicht, das nicht oder nur halb mit einer Mund-Nasen-Maske bedeckt ist. Wenn die bisherigen Regeln also schon heute nicht immer greifen, was kann dann die geplante 3-G-Regel im Nah- und Fernverkehr bringen? Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) spricht jedenfalls davon, dass flächendeckende Kontrollen kaum umzusetzen sind. Auch für den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ist eine flächendeckende 3-G-Kontrolle nicht realistisch, selbst wenn die Bundespolizei tatkräftig unterstützte. Auch seien 3-G-Kontrollen deutlich aufwändiger, da anders als bei einer fehlenden Maske nicht auf den ersten Blick erkannt werden kann, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) weist zudem auf die Beförderungspflicht hin: Nur unter bestimmten Kriterien können die Verkehrsbetriebe überhaupt Fahrgäste von der Fahrt ausschließen.

Das ist auch eines der Argumente, warum der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine 3-G-Pflicht ablehnt. Im Gespräch mit der F.A.Z. bleibt er bei seiner Position, obschon sein Parteivorsitzender, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, am Montag mitgeteilt hat, er sei „ausdrücklich dafür, dass auch 3 G im ÖPNV und im Fernverkehr stattfindet“. Scheuer verwies demgegenüber auf Untersuchungen, wonach vom öffentlichen Regional- und Fernverkehr kein signifikantes Ansteckungsrisiko ausgehe.