Verhandlungen über Koalition : Mit der Ampel bleibt Spannung garantiert

Hat „positive Vibes“: der FDP-Vorsitzende Lindner am Montag in Berlin Bild: Reuters

Es hatte seine innere Logik, dass die FDP am Montag als letzte von drei Parteien über die Aufnahme von Verhandlungen über eine Ampelkoalition abstimmte. Schließlich ist sie die „fremde“ Kraft im angestrebten Bündnis. FDP-Chef Christian Lindner wird deshalb auch nicht müde zu versichern, dass seine Partei weiter für einen bürgerlichen Kurs stehe. Die Ampel bedeute „keinen Linksrutsch“, sondern „eine Koalition der Mitte“, sagte er am Montag. „Dafür ist die FDP der Garant.“

Schon am Tag zuvor hatte Lindner den Anwurf von CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus pariert, es handele sich beim Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP um die „strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben“. Wer das so sehe, wolle „die eigene Partei vermutlich stramm rechts positionieren“, so Lindner. Ganz offensichtlich will der FDP-Chef die Anhänger seiner Partei davon überzeugen, dass die Liberalen, die so lange ihre größere Nähe zur Union betonten, keineswegs umgefallen seien. Ältere werden sich daran erinnern, wie der Verratsvorwurf die FDP in den Achtzigerjahren verfolgte, als die Partei aus der sozialliberalen Koalition ausschied und sich auf die Seite von CDU/CSU schlug.

Sozialdemokraten und Grüne haben das alles wohl bedacht, als sie in den Sondierungen akzeptierten, dass die FDP ihre zentralen Wahlversprechen halten muss: keine Steuererhöhungen, keine Abkehr von der Schuldenbremse. Dass die Grünen sogar ihr Symbolthema Tempolimit aufgaben, war wichtig, damit die FDP zeigen konnte, dass sie nicht einer ideologisch ausgerichteten, den Bürger gängelnden Regierung ihren Segen gebe. Und so war schon vor Montag klar, dass der Bundesvorstand der FDP, der zusammen mit den neuen Bundestagsabgeordneten der Partei im Hotel Scandic Berlin am Potsdamer Platz tagte, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen würde. Das Votum fiel sogar einstimmig aus. Mit einer Aufnahme der Verhandlungen wird noch in dieser Woche gerechnet, am Donnerstag oder Freitag.

Lindner: Bereitschaft zu neuem Denken

Lindner bemühte sich, realistisch und optimistisch zugleich zu wirken. Die Partner hätten sich nicht gesucht, daher werde es auch in Zukunft „deutliche Bewertungsunterschiede“ geben. Und es brauche „sehr viel Toleranz und Bereitschaft zu neuem Denken“, ein Begriff, den eigentlich vor einigen Jahrzehnten der Sowjetreformer Michail Gorbatschow geprägt hatte. Doch zugleich lobte Lindner die Ergebnisse der Sondierungen noch einmal ausdrücklich. Wenn es um „positive Gestaltungsprojekte“ gehe, dann sei schon jetzt mehr möglich als bei den Jamaika-Verhandlungen mit CDU/CSU und Grünen 2017. Das Sondierungspapier enthalte „sehr viel mehr liberale Politik“, als es damals nach vier Wochen Gesprächen der Fall gewesen sei. Lindner versicherte, er habe, wenn es um die Ampel gehe, „die gleichen positiven Vibes wie am Freitag“, als die Partner die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in Aussicht gestellt hatten.

Allerdings zeigten sich über das Wochenende erste Risse in der bisherigen rot-grün-gelben Harmonie. FDP und Grüne stritten sich darüber, wer das Finanzministerium besetzen wird, Lindner oder Grünen-Chef Robert Habeck. Beide Parteien sind sich darin einig, dass es ein Schlüsselressort ist, wichtiger als das Auswärtige Amt. Lindner hatte sich schon im Wahlkampf als Finanzminister ins Spiel gebracht, war allerdings noch von einer Koalition seiner Partei mit der Union ausgegangen.

Die FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und Marco Buschmann warben jetzt noch einmal für Lindner als Finanzminister – auch wenn den Grünen als zweitstärkster Kraft eigentlich das erste Auswahlrecht für ein Wunschministerium zusteht. Allerdings hatten sich am Wochenende auch Grünen-Politiker wie die stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang, Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz und der Europaabgeordnete Sven Giegold für die Übernahme des Finanzressorts durch die Grünen starkgemacht.

Habeck: Jetzt keine Personalfragen diskutieren

Habeck reagierte dennoch pikiert auf die Werbung für den FDP-Chef. Es gehöre zur Fairness und politischen Klugheit, solche Personalfragen jetzt nicht zu diskutieren. „Die Konkurrenz ist da, ohne Frage“, gab der Grünen-Vorsitzende zu. Doch alle persönlichen Vorstellungen „inklusive meiner Person“ stelle er zurück, sagte er der ARD. Lindner schloss sich zwar formal der Auffassung an, Personalspekulationen seien nicht gut. Zugleich bekräftigte er seinen Anspruch. „Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.“

Deutlicher geht es kaum. Lindner gab am Montag allerdings zu, dass er damit übers Ziel hinausgeschossen sei. Denn ein Klimaministerium wird im Sonderungspapier gar nicht genannt. Es habe sich um „ein Versehen“ gehandelt, sagte der FDP-Chef. Ansonsten sei es „eine Normalität“, dass Streit entstehe, wenn öffentlich debattiert werde. „Das haben wir abgehakt.“

Auch in anderen Punkten zeigt sich ein gewisser Harmonieschwund. Grünen-Chefin Annalena Baerbock verteidigte am Montag das von ihrer Partei Erreichte beim Thema Klimaschutz – entscheidend sei vor allem, dass die zukünftige Regierung „den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen“ könne. Im Papier ist allerdings nur von „idealerweise auf 2030“ die Rede. Baerbock machte ebenso klar, dass die Fragen der Finanzierung keineswegs geklärt seien.

Allein für Investitionen in Digitalisierung, Netzausbau und Infrastruktur brauche man „50 Milliarden jährlich“. Wie die Summe gestemmt werden soll, sei unklar, weil in Sondierungen „nicht so in die Tiefe gegangen“ werde, sagte Baerbock dem Deutschlandfunk. Eines, was Baerbock für die Verhandlungen voraussagt, kann indes als sicher gelten. Es werde „noch mal sehr, sehr spannend werden“. Auch Lindner versprach „spannende Tage und Wochen“. Aber „voller Zuversicht und voller Tatendrang“.