Wahlrechtsreform : Ampel will Überhangmandate streichen

Die Ampel will nun endlich mit einer Wahlrechtsreform den Bundestag verkleinern. Wahlkreissiegern soll der Einzug in den Bundestag nicht mehr garantiert sein. Bis Ostern sollen die Abgeordneten entschieden haben.

Der erste Satz soll schon alles sagen. „Der Deutsche Bundestag besteht aus 598 Abgeordneten.“ Wenn es nach den Plänen der Ampel geht, soll das Bundeswahlgesetz künftig so beginnen. Auch jetzt steht die Zahl 598 im Gesetz, allerdings ergänzt durch den Zusatz „vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden Abweichungen“. Diese Abweichungen waren zuletzt beträchtlich, derzeit sind es 137 Abgeordnete mehr. Der Bundestag ist damit das größte frei gewählte nationale Parlament der Welt.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Die Aufblähung ist seit Jahren ein Thema. 2013 forderte der damalige Parlamentspräsident Norbert Lammert von der CDU die Abgeordneten auf, das Wahlrecht zu reformieren. Im Jahr zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Überhangmandate – also Mandate, die erzielt werden, weil eine Partei mehr Direktmandate durch Erststimmen erringt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen – nicht unbegrenzt ohne Ausgleich zugeteilt werden dürfen. Seither gibt es die Ausgleichsmandate. Hätten sich manche Umfragen vor der Wahl 2021 bewahrheitet, wäre der Bundestag auf mehr als 800 Parlamentarier gekommen..

Ampel ringt sich zu neuem Ansatz durch

Das kostet viel Geld: die Diäten, die Gehälter der Mitarbeiter, der Bau immer neuer Büroräume. Auch die Arbeitsweise des Bundestags kommt an Grenzen, die Ausschüsse können eine Größe haben, die intensive Beratungen erschwert. Noch wichtiger: Die Akzeptanz parlamentarischer Arbeit leidet, wenn der Bundestag sich als unfähig erweist, die Anzahl seiner Mitglieder auf eine vernünftige Größe zu begrenzen. Reformbefürworter befürchten gerade in den Jahren der Pandemie und des Krieges die Botschaft, dass die gesamte Bevölkerung sich einschränken soll, nur die Politik nicht. Die Reformversuche der vergangenen Jahre sind größtenteils gescheitert. 2020 beschloss man als Minimalkompromiss eine moderate Reduzierung der Wahlkreise von der Wahl im Jahr 2025 an. Damit würden aber künftig trotzdem wohl rund 650 Abgeordnete im Bundestag sitzen.

Die Ampel hat sich zu einem neuen Ansatz durchgerungen: Überhangmandate sollen nicht mehr zugeteilt werden, weshalb es auch keine Ausgleichsmandate geben muss. Damit bleibt es bei der Größe von 598 Abgeordneten. Nach dem Gesetzentwurf, der am Dienstag in den Ampel-Fraktionen beschlossen und dann zügig in eine erste Lesung in den Bundestag gehen soll, gibt es künftig nicht mehr eine Erst- und Zweitstimme, sondern eine Hauptstimme und eine Wahlkreisstimme. Die Hauptstimme entscheidet wie bisher die Zweitstimme über die proportionale Verteilung der Sitze an die Parteien. Mit der Wahlkreisstimme wird ein Direktkandidat im Wahlkreis gewählt.

Gerade die CSU könnte viele Direktmandate verlieren

Anders als bisher besteht aber keine Garantie mehr, dass der Kandidat, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen erzielt, in den Bundestag einzieht. Nach dem Gesetzentwurf der Ampel ist weitere Voraussetzung die sogenannte Hauptstimmendeckung: Es dürfen also nicht mehr Wahlkreisgewinner in den Bundestag einziehen, als einer Partei nach dem Ergebnis der Hauptstimmen zustehen. Gibt es mehr, werden die Wahlkreise in der Reihenfolge des Erststimmenergebnisses zugeteilt. Das heißt, wer im Wahlkreis zwar gewinnt, aber ein schlechteres Ergebnis als die Parteifreunde in anderen Wahlkreisen hat, zieht unter Umständen nicht in den Bundestag ein.

Am Beispiel Bayern muss man sich das wie folgt vorstellen: Sollten wie bei der Bundestagswahl 2021 auch beim nächsten Mal CSU-Kandidaten in 45 von 46 bayerischen Wahlkreisen gewinnen und sollte die CSU mit der Hauptstimme wieder 31,7 Prozent holen, gibt es elf Wahlkreisgewinner mehr, als der Partei nach dem Hauptstimmenergebnis zustehen. Das sind die elf Überhangmandate, die der CSU 2021 zugeteilt wurden. Künftig würde das bedeuten, dass es in elf Wahlkreisen keinen Direktkandidaten gibt, dass also, diese Ergebnisse unterstellt, nur 34 CSU-Abgeordnete im Bundestag säßen. Nicht einziehen würden die mit den relativ gesehen schlechtesten Erststimmenergebnissen, das wären tendenziell die Kandidaten aus den größeren Städten.