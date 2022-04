Rücktritt von Anne Spiegel : Es war zu viel

Die grüne Spitze schwieg am Sonntagabend, am Montagmorgen und bis in den Montagnachmittag hinein. Die sonst so Twitter-freudige Partei hielt sich auch in den sozialen Medien zurück. Viele Grüne gingen nicht ans Telefon. Eine Pressekonferenz der Parteivorsitzenden, die für 14 Uhr angekündigt war, verschob sich. Um viertel vor drei traten Omid Nouripour und Ricarda Lang in Husum, wo der Bundesvorstand zusammengekommen war, vor die Mikrofone. Wenige Minuten zuvor hatte das Bundesfamilienministerium eine Mail verschickt. „Anne Spiegel erklärt“, hieß es dort. „Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen.“ Sie tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden. Nouripour dankte Spiegel, dass sie „Verantwortung übernommen habe.“ „Bei aller Härte“ sei die Entscheidung „richtig“. Ricarda Lang sprach von den Härten, die mit öffentlichen Ämtern verbunden seien. Das persönliche Statement vom Vorabend „ist uns allen unter die Haut gegangen“.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigte sich vom Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel. „Anne Spiegel ist durch eine extrem harte, persönlich unglaublich schwere Zeit gegangen“, sagte die Grünen-Politikerin am Montagnachmittag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. „Mit dem heutigen Tag ist für sie nicht nur politisch, sondern auch persönlich ein Weg beschritten worden, der glaube ich deutlich macht, wie brutal Politik sein kann.“

Sichtlich nervös und fahrig war Spiegel am Sonntagabend vor die Presse getreten, um eine Stellungnahme abzugeben, die eine knappe Stunde vorher angekündigt worden war. Nicht wenige hatten mit einer Rücktrittserklärung gerechnet, doch dazu kam es nicht. Stockend, um Fassung ringend und mit großen Pausen schien sie mit jedem Wort zu kämpfen. Sie werde jetzt „private Details nennen“, sagte sie und dann berichtet sie von ihrem Ehemann, der 2019 einen Schlaganfall erlitten habe und seither Stress vermeiden müssen. Die Corona-Pandemie sei für ihre Familie „eine wahnsinnige Herausforderung“ gewesen, die bei den drei Grundschulkindern und dem Kitakind deutliche Spuren hinterlassen habe.

„Jetzt muss ich's noch irgendwie abbinden“

In dieser Phase hatte sich die damalige Mainzer Familienministerin nicht nur die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl zugemutet, sondern Anfang 2021 auch noch kommissarisch das Umweltministerium übernommen. Die 41 Jahre alte Frau sieht diesen Schritt im Nachhinein als Fehler: „Es war zu viel“, es „hat uns als Familie über die Grenze gebracht“. Und es sei ein Fehler gewesen, überhaupt in Urlaub zu fahren und so lange weg zu bleiben.

Den Urlaub habe die Familie dringend gebraucht und deshalb sei sie zehn Tage nach der Flutkatastrophe für vier Wochen nach Frankreich gefahren. Sie habe sich die Abwägung nicht leicht gemacht, aber dann entschieden, dass die Familie diesen Urlaub dringend brauche. Damit gibt sie ein Grundmuster in ihrer Argumentation zu erkennen, das sich schon bei ihren SMS-Nachrichten nach der Flut-Katastrophe zeigte: ihre eigene Befindlichkeit und die ihrer Familie war ihr wichtiger als das Schicksal der Flutopfer. Und sie übte gewaltigen emotionalen Druck aus, um eine für eine für eine Politikerin fragwürdige Rolle zu rechtfertigen. Zugleich stand sie am Sonntagabend unter enormer Anspannung, sie war ihr ins Gesicht geschrieben. Am Ende ihrer Stellungnahme geriet sie noch einmal ins Stocken. Sie hielt inne, schaute suchend zu einem Mitarbeiter und flüsterte fragend vor sich hin, ob sie auch nichts vergessen habe. Dann schaute sie zur Seite und meinte „jetzt muss ich’s noch irgendwie abbinden“. Die Stimmung im Saal gefror, während Spiegel sich sammelte und mit lauterer Stimme und voller Hilflosigkeit sagte: „Ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen“. Es war ein kommunikatives Desaster, das ihr Ministerium offenbar nicht zu verhindern wusste.

Einmal war Spiegel aus dem Urlaub zurückgekommen – für einen Vor-Ort-Termin im Ahrtal. Zu den Kabinettssitzungen hat sie sich nicht digital zugeschaltet wie zunächst angegeben, sondern vertreten lassen. Die Anfrage dazu habe sie am Samstag bei einer Reise in Polen erreicht. Die Kabinettssitzungen seien in ihrem Kalender verzeichnet gewesen, aber erst am Sonntag habe sie die Protokolle überprüfen lassen können, aus denen hervorging, dass sie nicht dabei war. Wusste sie wirklich nicht mehr, ob sie bei diesen denkwürdigen Sitzungen dabei war? Aber sie sei immer erreichbar gewesen, hatte Spiegel versichert.