Aktualisiert am

Kinder in einem Kindergarten in Hamburg. Bild: dpa

Angesichts des Streits in der Ampelkoalition um die Kindergrundsicherung hat der Deutsche Städtetag an die Bundesregierung appelliert, sich zügig abzustimmen, damit das neue System bis 2025 kommen kann. „Die neue Kindergrundsicherung sollte ein Meilenstein gegen Kinderarmut werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Wochenende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Zweifelsohne gehört die Kindergrundsicherung zu den Prestigeprojekten der Ampel. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bezeichnete sie als „das zentrale sozialpolitische Projekt dieser Koalition“. Den Kampf gegen Kinderarmut nannte sie ihre „zentrale Motivation im Amt“. Entsprechend hoch ist der Erfolgsdruck für die Ministerin. Sie hat nach eigenem Bekunden Kosten in Höhe von 12,5 Milliarden Euro für den Haushalt 2025 angemeldet. Die Kindergrundsicherung soll bisherige Leistungen wie Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag und Teile des „Bildungs- und Teilhabepakets“ sowie weitere Einzelförderungen bündeln und ihre Zugänglichkeit vereinfachen. Bisher müssen Eltern die Unterstützung bei mehreren Behörden beantragen. An der damit verbundenen Bürokratie scheitern aber viele Familien.