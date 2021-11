Ampel-Parteien und Corona : Zwischen zwei Donnerstagen

In einer Woche kann in der Pandemie viel passieren. Am vorigen Donnerstag verteidigten die Fraktionen der künftigen Ampel-Koalition im Bundestag noch die Entscheidung, mit ihrer Mehrheit im Parlament die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht wieder zu verlängern. Dabei wird es vermutlich auch bis zur nächsten Befassung des Plenums mit den Corona-Maßnahmen am kommenden Donnerstag bleiben. Aber die Botschaft hat sich angesichts immer dramatischerer Zahlen und Kritik nicht nur der Unionsparteien, sondern auch aus den zur Ampel-Truppe gehörenden Grünen schon zu Beginn der Woche erheblich verändert.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Die überraschendste Aussage kam am Montagmittag von der Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, Katrin Göring-Eckardt. Die Ampel-Partner hätten sich auf eine Impfpflicht für Einrichtungen wie Pflegeheime oder Kindertagesstätten geeinigt, sagte sie. „Wir werden das auf den Weg bringen.“ Damit war sie jedoch offenkundig über das Ziel hinausgeschossen. Wenige Stunden später musste sie ihre Aussage in einer Pressekonferenz wieder einsammeln. Es gebe keine Einigung. Immerhin sprang der Grünen die neben ihr stehende SPD-Abgeordnete Sabine Dittmar bei und sagte, es gebe seitens der SPD Offenheit, man müsse das aber gründlich erörtern. Göring-Eckardt sagte noch, man müsse „keine Läden schließen, das sagen auch die Virologen“.

Streit auf Ebene der Sachverständigen

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Dirk Wiese nahm sogar das vor allem bei der FDP unbeliebte Wort „Lockdown“ in den Mund, als er die geplanten schärferen Schritte gegen die Ausbreitung des Virus wie Kontaktbeschränkungen und eine 3-G-Regel für die Nutzung von Fernverkehr und öffentlichem Nahverkehr begründete. „Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird“, sagte er im ZDF. Auch die geplante Öffnungsklausel für die Länder begründete der Sozialdemokrat. Diese sei erforderlich, „damit die Länder, gerade auch Bayern und Sachsen, die ein erhebliches Infektionsgeschehen haben, weitere Maßnahmen mit Zustimmung des Landtags auf den Weg bringen können“.

Dass er die beiden unionsgeführten Länder Bayern und Sachsen ausdrücklich erwähnte, zeigt, wie politisch aufgeladen die Debatte ist. In einer Mitteilung giftete Wiese in Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), dieser hätte längst handeln können, wenn er gewollt hätte. Jetzt auf Berlin zu zeigen und jeden Tag etwas Neues zu fordern, sei der „durchschaubare Versuch, von niedrigen Impfquoten und hohen Inzidenzen gerade in Bayern abzulenken und sich aus der Verantwortung zu stehlen“. Söder seinerseits klang geradezu milde, als er sagte, die Pläne der Ampel seien ein „Schritt in die richtige Richtung“. Olaf Scholz gab sich unterdessen bereits kanzlerhaft. Man werde dazu beitragen, „all die notwendigen Entscheidungen“ zu treffen, damit „wir das Infektionsgeschehen gut im Griff behalten und in dieser Woche auch im Bundestag die richtigen Entscheidungen dazu treffen“, sagte der SPD-Politiker.