Trotz Streits in der Koalition : Not schweißt die Ampel zusammen

Es sei besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Diesen Satz sprach Christian Lindner, der bis heute unumstrittene Anführer der FDP, zwei Monate nach der Bundestagswahl 2017 und zertrümmerte damit auf der Zielgeraden von Verhandlungen die Möglichkeit eines ersten sogenannten Jamaika-Bündnisses im Bund. Lindner schien Angst zu haben, dass er und seine Partei sich in einer Koalition mit Union und Grünen nicht durchsetzen könnten.

Dass dieser Satz nur ein Vorwand war und nicht das politische Lebensprinzip des heutigen Bundesfinanzministers, zeigte sich vier Jahre später. Da war Lindner bereit, ein Bündnis nicht nur mit den Grünen, sondern mit einer SPD einzugehen, die den Kanzler stellt. Der entscheidende Unterschied zwischen der Lage im Jahr 2017 und der im Jahr 2021: Damals durfte Lindner annehmen, dass es zwar schwierig würde, ohne die FDP eine Bundesregierung zu bilden, aber nicht unmöglich. Tatsächlich gelang es Angela Merkel, die Sozialdemokraten gegen deren ausdrücklichen Willen noch ein drittes Mal an ihre Seite zu zwingen. 2021 hätte eine Verweigerung der FDP bedeutet, dass die Bildung einer Regierung nahezu unmöglich geworden wäre, weil die Union sich nach 16 Jahren an der Macht selbst bis zur Regierungsunfähigkeit beschädigt hatte.

Auch wenn sich der Zustand von CDU und CSU gebessert hat, ist die Konstellation, die im Herbst vorigen Jahres zur Bildung einer Ampelregierung geführt hat, der Garant dafür, dass dieses Bündnis zusammenbleiben wird. Machtpolitisch herrscht derzeit in Deutschland das, was Angela Merkel des Öfteren als Alternativlosigkeit bezeichnet hat.

Grüne haben keinen Anlass, die Koalition zu wechseln

In den vier Jahrzehnten seit dem Wechsel der FDP von der SPD zur Union ist keine Bundesregierung mehr zerfallen, weil ein Partner sie verlassen hat. Das konnte auch 1982 nur geschehen, weil die FDP in die offenen Arme des CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl laufen konnte – und wollte. Heute scheidet diese Möglichkeit aus.

Selbst wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder bereit wären, Lindner die Tür zu öffnen, so würde es für eine Mehrheit zur Kanzlerwahl nicht reichen. Ein dritter Partner müsste hinzukommen. Nach Lage der Dinge könnten das nur die Grünen sein. Für die gibt es keinen Grund, einen ihr inhaltlich viel näher stehenden roten großen Partner gegen einen im Vergleich zu den zurückliegenden 16 Jahren konservativeren schwarzen einzutauschen. Erstens würde das die Union aus grüner Sicht unnötig stärken, zweitens können die Grünen in einer Ampel immer noch mehr durchsetzen, als es ihnen in einem Jamaika-Bündnis möglich wäre. Dass die SPD die Koalition aufkündigt, kann vollkommen ausgeschlossen werden. Aus einer Kanzlerpartei würde auf einen Schlag eine oppositionelle Splittergruppe.

Streit, aber keine Endzeit

Insofern klingen die Anwürfe der Sozialdemokraten gegen den populären grünen Wirtschaftsminister Habeck wegen dessen ungelenken Umgangs mit der Gasumlage oder der Streit zwischen dem sozialde­mokratischen Gesundheitsminister Lauterbach und dem zur FDP gehörenden Justizminister Marco Buschmann zwar ruppig. Aber Vorboten einer koalitionären Endzeit sind sie nicht. Nur zur Erinnerung: Als Gerhard Schröder Ende der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts so lange regierte wie Scholz heute, war in wüstem Krach bereits der SPD-Vorsitzende und Finanzminister Lafontaine von Bord gegangen. Der grüne Koalitionspartner wiederum hatte auf einem Sonderparteitag nicht nur zugelassen, dass Vizekanzler Fischer mit einem Farbbeutel beworfen wurde, sondern den Fortbestand der Koalition aufs Spiel gesetzt. Dagegen ist die Ampel bislang der reinste Ponyhof.

Zwar ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine eine enorme Belastung für die Regierung Scholz. Aber gerade dies macht es den Führungen der drei Koalitionsparteien möglich, ihren Mitgliedern und Anhängern zu erklären, warum manches programmatische Ziel hintangestellt werden muss, dafür aber Dinge zu tun sind, die sonst nicht durchsetzbar wären.

Das Anhäufen zusätzlicher Schulden in atemberaubender Milliardenhöhe nebst einer von Grünen und einem Teil der Linken geführten Debatte über eine weitere Lockerung der Schuldenbremse und eine Serie von am Ende wohl drei Entlastungspaketen im ersten Regierungsjahr hält die FDP nur aus, weil der Krieg all das unabweisbar macht. Zumindest dem linken Teil von SPD und Grünen hätte es auch so gefallen.

Dass beide Parteien als Retter einer siechen Bundeswehr aus dieser Legislaturperiode hervorgehen könn­ten, ist auch nur wegen des Krieges möglich. Zur machtpolitischen Alternativlosigkeit kommt die Weltgeschichte als stabilisierendes Element für die Ampel hinzu.