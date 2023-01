Corona-Beschränkungen : Ampel lehnt Testpflicht für China-Reisende ab

Aktualisiert am

SPD, Grüne und FDP haben sich gegen Corona-Restriktionen für aus China kommende Reisende ausgesprochen. Angesichts der massiven Corona-Welle in China sei es wichtig, die Lage „kritisch zu beobachten und gegebenenfalls zu reagieren“, sagte die SPD-Gesundheitsexpertin Heike Baehrens der „Welt“ (Montagausgabe). „Die Einreise zu beschränken oder gar Flugverbote auszusprechen, halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angezeigt“, betonte sie mit Blick auf Forderungen aus der Union.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen stützte Baehrens' Position: „Die Idee, den Eintrag des Coronavirus bei einem Ausbruch der Dimension, wie wir ihn zurzeit in China sehen, durch Reisebeschränkungen oder das Einstellen von Direktflugverbindungen nach Deutschland aufhalten zu wollen, ist unrealistisch.“ Er riet dazu, die Konzentration auf wirkungsvolle Instrumente wie das Tragen von Masken im Innenraum, das Testen vor Zusammenkünften mit Risikogruppen und die verlässliche Umsetzung bewährter Hygienekonzepte zu richten. „Neue, sehr viel gefährlichere Virusvarianten sind zwar eher unwahrscheinlich, aber möglich“, fügte Dahmen hinzu.

Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus warnte davor, Panik zu schüren. „Führende Virologen gehen davon aus, dass durch die Coronavirus-Welle in China kein neues Virus entsteht. Virusvarianten entstehen überall auf der Welt, es gibt aber keinen Hinweis auf eine gefährliche Mutation.“ Daher sei ein genaues Beobachten die angemessene Reaktion. „Wir befinden uns in Deutschland in einer endemischen Phase, haben eine Basisimmunisierung von über 95 Prozent, es stehen effektive Impfstoffe zur Verfügung.“ Daher gebe es keinen Grund mehr für staatlich verordnete Schutzmaßnahmen.

China erlebt derzeit den weltweit höchsten Anstieg an Covid-Infektionen, die Krankenhäuser sind vielerorts überfüllt. Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seither wurden die Corona-Restriktionen deutlich gelockert.

Mehrere Staaten, darunter die USA, Frankreich, Spanien und Großbritannien ordneten angesichts der hohen Infektionszahlen in China eine Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik an. Kommende Woche wollen die EU-Staaten über eine gemeinsame Strategie beraten.