Zweites Entlastungspaket : Die Nacht, in der die Ampel die Spritpreise senkte

Grundlegende Voraussetzung für eine Kanzlerschaft ist die Fähigkeit, mit sehr wenig Schlaf auszukommen. Oder auch mal ohne. Damit es nicht ganz so schlimm käme für Olaf Scholz, mahnten Parteifreunde in der Nacht zum Donnerstag gelegentlich die Teilnehmer der Sitzung des Koalitionsausschusses, nun müsse man mal zu einer Einigung kommen. Schließlich müsse der Kanzler am Donnerstagmorgen nach Brüssel, um an den Gipfeltreffen der NATO, der G-7-Staaten und der Europäischen Union teilzunehmen, die über den Krieg in der Ukraine beraten sollten. Schlaf brachte Scholz das zwar nicht, aber immerhin konnte er nach annähernd elf Stunden Beratungen einigermaßen pünktlich aufbrechen.

Das Treffen im Kanzleramt war erforderlich, weil die Ampelkoalitionäre der Auffassung sind, dass die Bürger angesichts stark steigender Energiepreise entlastet werden müssen. Das erste Entlastungspaket hatten SPD, Grüne und FDP vor einem Monat beschlossen. Doch in der Nacht, in der sie sich darauf geeinigt hatten, überfiel der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine. Mancher wird da schon geahnt haben, dass bald ein weiteres Entlastungspaket erforderlich würde.