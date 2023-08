Aktualisiert am

Um Lücken im Etat zu schließen, will die Ampel das Sondervermögen Bundeswehr für deutlich mehr Vorhaben einsetzen als ursprünglich geplant. Die Union protestiert – und erinnert an das Verteidigungsversprechen des Kanzlers.

Trotz des andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine arbeitet die Bundesregierung weiter daran, die deutschen Verteidigungslasten möglichst niedrig zu halten und Selbstverpflichtungen gegenüber der NATO zu unterlaufen. Die Opposition von CDU und CSU wirft der Ampelregierung daher Wortbruch vor. Tatsächlich wird andauernd das Zwei-Prozent-Ziel nicht eingehalten, obgleich sich die NATO-Mitglieder bereits beim Gipfel von Wales 2014 darauf verpflichtet haben, diesen Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung zu investieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in seiner Regierungserklärung nach der Ausweitung des russischen Überfalls Anfang 2022 versichert, Deutschland werde das Ziel „von nun an“ einhalten. Seit deutlich wird, dass dieses Kanzler-Versprechen weder im vorigen noch in diesem Jahr erfüllt werde, hatte die Bundesregierung betont, es komme auf das mehrjährige Mittel an. Im Gesetz über die zusätzlichen Schulden zur Finanzierung „bedeutsamer Ausrüstungsvorhaben“, das vor gut einem Jahr verabschiedet wurde, heißt es: „Mit Hilfe des Sondervermögens werden im mehrjährigen Durchschnitt von maximal fünf Jahren 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts“ bereitgestellt.