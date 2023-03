Amoklauf in Hamburg : Was über den mutmaßlichen Täter von Hamburg bekannt ist

Über das genaue Motiv des mutmaßlichen Täters von Hamburg wird weiter gerätselt. Am Donnerstag hatte er in den Räumen einer Gemeinde der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf nach Polizeiangaben mehr als 100 Mal mit einer halbautomatischen Pistole um sich geschossen. Er tötete dabei sieben Menschen und anschließend sich selbst. Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind; der 35 Jahre alte Philipp F. schoss einer schwangeren Frau in den Bauch. Acht weitere Menschen wurden verletzt, vier von ihnen lebensbedrohlich. Zu ihrem Zustand lagen am Samstagmittag laut Polizei keine neuen Informationen vor.

Neben neun leeren Magazinen für jeweils 15 Schuss Munition fanden die Ermittler am Tatort noch zwei volle Magazine am Körper des mutmaßlichen Täters Philipp F., und 20 in seinem Rucksack, wieder mit jeweils 15 Schuss. In F.s Wohnung stellten die Behörden in der Nacht auf Freitag weitere 15 geladene Magazine sowie 200 Patronen sicher. Außerdem wurden Laptops und Smartphones gefunden, die noch ausgewertet würden.

Der 35 Jahre alte F. war Sportschütze, hatte eine Waffenbesitzkarte und war erst kürzlich von der Waffenbehörde aufgesucht worden. Die Behörde hatte im Januar einen anonymen Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes erhalten, sagte der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bei einer Pressekonferenz am Freitag. Daraufhin sei F. im Rahmen eines ungekündigten Besuchs in seiner Wohnung überprüft worden.

Bis auf eine „Kleinigkeit“ – ein auf dem Waffentresor liegendes Projektil – habe es „keinerlei Beanstandungen“ gegeben. F. habe sich „kooperativ“ gezeigt, es habe keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung und somit auch keine rechtliche Handhabe gegen ihn gegeben.

Anonymer Hinweis an Waffenbehörde

Hinweise auf terroristische oder politische Hintergründe der Tat lagen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei bislang nicht vor. F. war bis vor anderthalb Jahren selbst Mitglied der Zeugen Jehovas gewesen. Offen blieb zunächst, ob er freiwillig ausgeschieden war. Der Abschied sei auf alle Fälle „nicht im Guten“ erfolgt, hieß es dazu von der Polizei.

Die Person, die der Hamburger Waffenbehörde einen anonymen Hinweis gegeben hatte, habe dabei auch auf F.s „besondere Wut auf religiöse Anhänger, besonders gegenüber den Zeugen Jehovas“ sowie auf seinen früheren Arbeitgeber aufmerksam gemacht, äußerte der Hamburger Polizeipräsident.

Berichte über eine frühere Drogenauffälligkeit F.s bestätigten sich am Samstag zunächst nicht. Es gebe keinen entsprechenden Eintrag bezüglich Drogendelikten, teilte ein Sprecher des bayerischem Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Seit 2015 war er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg gemeldet, aufgewachsen ist er demnach in Kempten im Allgäu. Studiert habe F. in München, äußerte der Leiter des Staatsschutzes in Hamburg, Thomas Radszuweit, am Freitag.

Buch über Gott, Jesus und Satan

Im Internet hatte F. einiges über sich und seine Gedankenwelt preisgegeben. Einer eigentümlichen Website nach, die er betrieb, wurde er 1987 im bayerischen Memmingen geboren, wuchs in einem evangelischen Haushalt auf, studierte Betriebswirtschaftslehre. Auf der Website stellte er sich als Berater dar, der für „Integrität, Vertrauen und Top-Performance“ stehe und Leistungen in unterschiedlichsten Bereichen anbiete, von „Controlling“ bis „Theologie“ – minimales Tageshonorar 250.000 Euro plus Mehrwertsteuer.

Weiter schrieb er: „Dank einer umfangreichen theologischen Fundierung“ sei es ihm möglich, „entscheidende Impulse“ zu geben. Als Adresse ist ein Bürogebäude an der Außenalster in Hamburg angegeben, in dem Coworking-Räume vermietet werden.

Wie die „Bild“-Zeitung am Samstag berichtete, habe F. im vergangenen Dezember ein 306 Seiten umfassendes Buch mit dem Titel „The Truth about God, Jesus Christ and Satan“ (auf Deutsch: Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan) veröffentlicht. Darin schreibe er: „Entgegen landläufiger Meinung sind Gott, Jesus Christus und Satan keine abstrakten Wesen im Himmel.“ Sie seien „mächtige Geisteswesen mit Gefühlen, die wie wir Menschen impulsiv agieren“, zitiert die Zeitung weiter aus dem Buch. Es soll, so behaupten Zeugen Jehovas laut „Bild“ in einem Internetforum, dazu geführt haben, dass F. die Glaubensgemeinschaft verlassen musste.

Mögliche Konflikte innerhalb der Glaubensgemeinschaft hatten die Ermittler am Freitag nicht ausgeschlossen. Polizeipräsident Meyer sagte, es gebe Hinweise auf einen Streit „möglicherweise aus dem Bereich der Zeugen Jehovas“. Das müsse geprüft werden, in den Akten habe man dazu nichts gefunden. Radszuweit sagte, die Frage von Streitigkeiten sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.