Aminata Touré : Immer diese Frage nach der Herkunft

Aminata Touré gilt als Überfliegerin. Schon mit 24 Jahren wurde sie die jüngste und zugleich die erste schwarze Landtagsabgeordnete in Schleswig-Holstein, später die jüngste Vizepräsidentin eines deutschen Parlaments. Seit einem Jahr sitzt sie jetzt im Kieler Kabinett – und war damit bei ihrem Amtsantritt die erste schwarze Ministerin in Deutschland. Bei öffentlichen Terminen kommt Touré regelmäßig auf ihre Geschichte zu sprechen.

Ein ganzes Buch hat sie schon darüber geschrieben, mit damals gerade 28 Jahren. Es heißt „Wir können mehr sein – Die Macht der Vielfalt“. Touré verkörpert damit das, wofür ihre Partei, die Grünen, stehen will: Sie ist Tochter von Flüchtlingen, sie gehört zu einer Minderheit, und sie kämpft laut gegen Rassismus und Diskriminierung.

Doch seit Kurzem knirscht es zwischen ihr und ihrer Partei. Denn die Grünen in der Bundesregierung haben kürzlich für den EU-Asylkompromiss gestimmt. Der sieht beschleunigte „Grenzverfahren“ für Menschen mit schlechter Bleibeperspektive vor, inklusive Asylzentren auch für Familien. Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl spricht von einem „Ausverkauf der Menschenrechte“.

Touré war selbst lange ein Mensch mit schlechter Bleibeperspektive. Ihre Eltern flüchteten kurz vor ihrer Geburt aus Mali nach Deutschland, waren jahrelang nur geduldet. Wäre der Asylkompromiss damals schon in Kraft gewesen, hätte es ihre Familie wohl nie ins Land geschafft.

„Menschen wie meine Familie“ - da brach ihr die Stimme.

Auf einem Parteitag der Grünen Mitte Juni in Bad Vilbel rief Touré den Delegierten zu, auch Personen mit schlechter Bleibeperspektive seien Menschen. „Das sind Menschen wie meine Familie vor 30 Jahren.“ Bei diesen Worten brach ihre Stimme. Grund- und Menschenrechte seien nicht verhandelbar, es sei nicht zu vertreten, dass die Grünen „Hafteinrichtungen“ – so nennt Touré die Asylzentren – zugestimmt und es nicht einmal geschafft hätten, Kinder und Familien auszunehmen. Bestimmt gebe es nun wieder Leute, die sagten: Aminata, lass doch mal deine persönliche Geschichte raus. Es gehe um politische Kompromisse. Aber sie mache das nicht, „verdammt noch mal“, sie wolle ihre Geschichte nicht „entkoppeln“, weil „genau das die Politik entmenschlicht und bürokratisiert. Und dafür stehen wir nicht.“

Viele in ihrer Partei wurden von der Zustimmung der Grünen in der Bundesregierung zum EU-Asylkompromiss überrascht. Partei und Fraktion seien nicht ausreichend in die Beratungen eingebunden gewesen, heißt es. Dabei widerspreche der Kompromiss den Grundwerten der Partei.

Die Grünen müssten die Grundrechtsprinzipien aufrechterhalten, „sonst entkernen wir uns“, sagt Touré bei einem Gespräch in Kiel. Und: „Im Ampelkoalitionsvertrag steht, dass das Leiden an den europäischen Außengrenzen verringert und die Flüchtlingspolitik humaner werden soll. Dieser Beschluss ist das Gegenteil davon und daher ein Fehler.“ Sie unterstelle niemandem in ihrer Partei, dass nicht für eine bessere Lösung gekämpft worden sei. „Aber es war offensichtlich nicht ausreichend.“