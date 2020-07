Amerikas Truppenabzug : Zwischen Schock und Hoffnung

Als Landesinnenminister Roger Lewentz zuletzt mit einer Delegation aus Rheinland-Pfalz in Washington war, begegnete er einem General, der nach dem feierlichen Teil seine Jacke aufknöpfte. Lewentz war etwas überrascht. Der Mann trug unter der Uniform das Trikot des 1. FC Kaiserslautern. Während seiner Zeit am Rande des Pfälzer Waldes hatte der Soldat in Kaiserslautern Fußball gespielt. Es gebe viele ehemals in Rheinland-Pfalz Stationierte im amerikanischen Militär, die ein besonderes Verhältnis zu seinem Bundesland hätten, ist sich der Innenminister aus Mainz sicher.

Der SPD-Politiker Lewentz strahlt Zuversicht aus. Das amerikanische Verteidigungsministerium hatte zwar am Mittwoch eine Truppenverlegung angekündigt, die neben Standorten in Bayern und Baden-Württemberg auch die Air Force Base in Spangdahlem in der Eifel treffen würde. In Mainz hat man die Pressekonferenz des Verteidigungsministeriums aber genau verfolgt. Zum einen sind die amerikanischen Stützpunkte Ramstein und Baumholder im Bundesland nicht betroffen, zum anderen war die Rede davon, dass lediglich Piloten, Flugzeuge und Mechaniker aus Spangdahlem abgezogen werden sollten.

Lewentz wertet das als Signal für den Erhalt des Standorts, der bislang als Ausweichmöglichkeit für die Luftwaffe in Ramstein gilt. Gegen eine komplette Schließung spricht auch, dass die amerikanische Regierung in den vergangenen 15 Jahren nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung 400 Millionen Dollar in die Luftwaffenbasis investiert habe, zuletzt 87 Millionen Dollar. „Wenn ich Abgeordneter im Kongress wäre, würde ich es mir genau überlegen, in einer wirtschaftlich so schwierigen Zeit einen neuen Standort in Italien aufzubauen“, sagt Lewentz der F.A.Z.

Wie viel bleibt, wenn die F-16-Flugstaffel abgezogen wird?

Auch der Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder (CDU), dessen Wahlkreis Bitburg auch Spangdahlem umfasst, sagt, dass der Schritt sicherheitspolitisch wenig Sinn mache und den amerikanischen Steuerzahler viel Geld koste. „Trotzdem müssen wir das ernst nehmen und jetzt schon Konzepte zur Umnutzung entwickeln“, sagt Schnieder. Sollte es zum Abzug der F-16-Flugstaffel kommen, bleibe nicht viel. Eine Umnutzung, wie sie auf dem ehemaligen amerikanischen Militärgelände in Bitburg gelungen sei, könnte sich in Spangdahlem schwieriger gestalten.

Es geht um knapp tausend Arbeitsplätze auf der Basis, aber auch Metzger, Autohändler und Vermieter, die in der wirtschaftlich schwachen Region bislang vor allem von den Soldaten leben. Lewentz dringt darauf, den Standort Spangdahlem nicht zu zerfleddern. In Mainz spekuliert man auch darauf, dass der Umzug einer Flugstaffel nach Italien seine Zeit brauche, bis dahin ist der amerikanische Wahlkampf vorbei, und eine andere Regierung könnte ganz anders denken.