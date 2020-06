Amerikanische Soldaten : Was steckt hinter der Drohung mit dem Truppenabzug?

Schon die verbürgten Ansichten des amerikanischen Präsidenten Donald Trump stehen mit Fakten oft auf Kriegsfuß. Umso mehr Vorsicht ist bei Gerüchten geboten. Für die aktuelle Behauptung, es sei eine drastische Reduzierung der in Deutschland stationierten amerikanischen Streitkräfte befohlen worden, fand sich am Wochenende zunächst keine offizielle Bestätigung. Am Freitag hatte das „Wall Street Journal“ gemeldet, Trump wolle die Truppenpräsenz in Deutschland von derzeit 34500 Soldaten um 9500 reduzieren. Außerdem solle eine Obergrenze von 25000 amerikanischen Soldaten eingeführt werden. Der Präsident habe Verteidigungsminister Mark Esper angewiesen, den Schritt bis September zu vollziehen. Der Nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien habe ein entsprechendes Memorandum unterschrieben. Offiziell wurde das nicht bestätigt.

Sollten die amerikanischen Streitkräfte tatsächlich um ein Viertel reduziert werden, wäre das ein gravierender Einschnitt, auch wenn in Deutschland damit keine existentielle Sorge verbunden ist. Würden amerikanische Truppen dauerhaft an die Ostflanke der Nato verlegt, etwa nach Polen, hätte das bedeutende Auswirkungen auf die Nato-Russland-Grundakte von 1997, die eine dauerhafte Stationierung von Bündnis-Truppen in den ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts beschränkt.