In Ramstein stimmen sich mehr als 50 Länder über weitere Militärhilfen für die Ukraine ab. Man sei in diesem Vorhaben so vereint wie nie, sagt der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die westlichen Partner während eines Treffens in Ramstein auf eine weitere Unterstützung Kiews im russischen Angriffskrieg eingeschworen. „Die Ukraine braucht dringend unsere Hilfe, um ihre Bürger, Infrastruktur und Einheiten vor der Bedrohung durch russische Raketen zu schützen“, sagte Austin am Freitag auf dem amerikanischen Militärstützpunkt in Rheinland-Pfalz. Man werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen.

Gregor Grosse Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Austin, der seit dem russischen Überfall schon zum vierten Mal nach Ramstein eingeladen hatte, leitete die Zusammenkunft; weitere Treffen der sogenannten Kontaktgruppe hatten im NATO-Hauptquartier in Brüssel und virtuell stattgefunden. Von deutscher Seite nahm am Freitag Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teil.

Pistorius verkündete, dass Deutschland, die Ukraine und Polen sich darauf geeinigt haben, ein gemeinsames Reparaturzentrum für Leopard-2-Panzer an der polnisch-ukrainischen Grenze einzurichten. Er habe mit seinen beiden Amtskollegen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, sagte Pistorius. Er gehe davon aus, dass der sogenannte Instandsetzungs-Hub „Ende nächsten Monats“ die Arbeit aufnehmen könne.

Munition, Logistik und Luftverteidigung

US-Verteidigungsminister Austin teilte mit, dass das US-Militär in den kommenden Wochen amerikanische Abrams-Panzer zur Ausbildung ukrainischer Soldaten nach Deutschland liefern will. Das Training solle auf dem Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr stattfinden und etwa 10 Wochen dauern, hieß es. Insgesamt sollen den Berichten zufolge anfangs rund 250 ukrainische Soldaten an den Panzern ausgebildet werden. Laut Pistorius sollen ukrainische Soldaten von diesem Samstag an auch am älteren deutschen Kampfpanzer Leopard 1 ausgebildet werden.

Im Mittelpunkt der Beratungen zwischen Vertretern aus mehr als 50 Staaten standen die Munitionsbeschaffung, Logistik und sonstige Hilfestellungen sowie die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. Am Vortag des Treffens hatte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow auf Twitter geschrieben, dass der rasche Aufbau eines mehrstufigen Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsystems Priorität habe.

Um die Ukraine gegen russische Luft- und Raketenangriffe zu schützen, hatte die Bundesregierung erst in dieser Woche die Lieferung der versprochenen Abwehrsysteme vom Typ Patriot und Iris-T bestätigt. Deutschland hat der Ukraine insgesamt vier Iris-T-Systeme zugesagt, eines wurde schon 2022 übergeben.

Debatte über Kampfflugzeuge

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der am Donnerstag in der Ukraine zu Besuch gewesen war, sprach sich in Ramstein für eine Fortsetzung der Gespräche über eine Abgabe von westlichen Kampfflugzeugen an die Ukraine aus. Während des Treffens in Kiew habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, die Ukraine benötige unter anderem weitere Kampfflugzeuge, sagte Stoltenberg.

Bislang hat die Ukraine aus dem Westen lediglich Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart vom Typ MiG-29 erhalten. Kiew wünscht sich jedoch schon seit längerem moderne westliche Modelle, etwa F-16-Kampfflugzeuge aus amerikanischer Produktion. Die Vereinigten Staaten lehnten das bislang ab. Auch Pistorius lehnte am Freitag eine mögliche Lieferung deutscher Kampfflugzeuge ab.

Stoltenberg machte in Ramstein deutlich, dass er die Diskussion über weitere Waffenlieferungen in der derzeitigen Situation für deutlich wichtiger hält als die Planungen für einen NATO-Beitritt der Ukraine. „Jetzt geht es vor allem darum, dass die Ukraine siegt“, sagte er. „Denn wenn sich die Ukraine nicht als souveräne unabhängige Nation in Europa durchsetzt, dann ist es sinnlos, über eine Mitgliedschaft zu diskutieren.“ Einen NATO-Beitritt der Ukraine in Kriegszeiten schloss er damit indirekt aus. In Kiew hatte Stoltenberg zwar gesagt, dass der Ukraine ein Platz in der NATO zustehe, eine konkrete zeitliche Perspektive für den Beitritt gibt es allerdings nicht.

Ein bilaterales Treffen mit amerikanischen Gesprächspartnern in Ramstein bezeichnete Resnikow auf Twitter derweil als „fruchtbar“. Der ukrainische Verteidigungsminister bedankte sich bei Austin und Generalstabschef Mark Milley für ihre führende Rolle in der Stärkung der „Anti-Kreml-Koalition“. Die „vom amerikanischen Volk geleistete Unterstützung“ werde effizient und transparent eingesetzt. „Der Feind wird die Folgen unserer Vereinbarungen zu spüren bekommen.“ Nähere Details zu dem Gespräch wurde zunächst nicht bekannt.

Mehr zum Thema 1/

Zum Auftakt des Treffens der Kontaktgruppe sagte Austin, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine seit Kriegsbeginn Militärhilfen im Wert von mehr als 35 Milliarden Dollar gegeben hätten. Eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern betonte Austin auch im Zusammenhang mit den in Umlauf gebrachten Geheimdienstdokumenten, die zuletzt für viel Verunsicherung gesorgt hatten. „Ich nehme dieses Problem sehr ernst und wir werden weiter eng und respektvoll mit unseren hochgeschätzten Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten.“ Er habe das Thema mit den Verbündeten besprochen und sei von der Solidarität beeindruckt gewesen. „Wir werden es nicht zulassen, dass irgendetwas unsere Einheit aufbricht.“