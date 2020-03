Am Corona-Testcenter : Die Sorgen der Schlange

Wer auf das Corona-Virus getestet werden will, muss warten. Eine Prozession an der Frankfurter Universitätsklinik.

Hinten in der Schlange ist die Stimmung noch ziemlich gut, obwohl von da aus noch nicht einmal das Gebäude zu sehen ist, in dem die Tests vorgenommen werden. Das liegt nicht allein daran, dass die Kombination aus morgendlicher Kühle und Atemmaske die Brille beschlagen lässt, ehe man sich's versieht.

Geschätzt hundert Personen sind auf die Idee gekommen, sich schon vor Öffnung des Corona-Testcenter, an der Frankfurter Universitätsklinik um neun Uhr anzustellen. Hundert Menschen mal einen Meter Mindestabstand, das reicht, um die Schlange bis in einen Tunnel hinein zu verlängern. Um 12 Uhr mittags, eine Stunde vor Schließung des Centers, wird sie doppelt so lange sein und den Parkplatz erreicht haben.

Es sind vor allem junge Leute, die hier Gewissheit haben wollen. Einer der wenigen Herren gesetzteren Alters, er trägt eine gehäkelte Mütze, hat sich einen Klapphocker mitgebracht – die Weisheit des Alters. Vorsichtige Neuankömmlinge fragen etwas ungläubig: „Ist das hier wirklich...“ Man will ja nicht stundenlang warten, um schließlich zu erfahren, dass man für Toilettenpapier angestanden hat (das dann auch noch aus ist).

Trotz der distanzierten, aber freundlichen Gespräche über den Skiurlaub in Südtirol, die Wirkung von Ibuprofen und den Absturz der Börse würde man doch lieber woanders sein. Zwar scheint die Sonne, und UV-Licht soll auf Viren in etwa so wirken wie auf Vampire. Aber es gibt gesündere Spaziergänge als diese Prozession, in der auf Schritt und Tritt gehustet und geniest wird. Einer zieht sich extra die Maske vom Mund, um in die Armbeuge husten zu können. Ein Lieferwagen mit einer großen Aufschrift fährt vorbei. Sie lautet „Bluttransport frisch“. Er passiert flott die Lieferantenzufahrt zum Klinikum, während die Schlange im Schneckentempo in Gegenrichtung weiterkriecht.

Ein „Polizei Communicator“ ist auch da

Dann kommt endlich das Ziel in Sicht: ein Flachbau, der aussieht wie eine ehemalige Tankstelle, mit zwei Fenstern. Über dem einen steht „Anmeldung“, über dem anderen „Registrierung“, dahinter Totalvermummte. Die Gespräche verebben. Die Sorge in der Schlange, vor Toresschluss nicht mehr das Testgelände zu erreichen, wird von der Befürchtung abgelöst, schon vorher wieder weggeschickt zu werden. Drei Arbeitern, die behaupten, in einem Risikogebiet gewesen zu sein, die aber keine Krankheitssymptome haben, geht es nämlich so. Was ihr Chef zu ihnen gesagt habe, interessiere hier nicht, sagt ein ganz in Weiß und Blau Gehüllter, vermutlich Arzt. Ein „Polizei Communicator“, der sich erkundigt, wie viele der Wartenden noch drankommen werden – er schätzt sie mittlerweile auf mehr als 200 – braucht nicht einzugreifen.

Auf dem Fragebogen, den jeder am ersten Fenster ausfüllen muss – die Klemmbretter werden danach abgewischt, aber auch die Stifte? – wird in der Tat nicht nach der Meinung des jeweiligen Chefs gefragt. Sondern ob man unter Symptomen von Fieber bis Durchfall leide und Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall gehabt habe. Auch wer krank ist und in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Krisengebiet war, darf am zweiten Fenster den Mund öffnen, damit ihm eine Probe entnommen werden kann.

Vorher wird aber noch am Finger der Sauerstoffgehalt des Blutes gemessen und im Ohr die Körpertemperatur. Der Rachenabstrich mit einem Wattestäbchen, auf den man drei Stunden gewartet hat, dauert dann keine zehn Sekunden. Wenn man innerhalb von drei Tagen nichts vom Gesundheitsamt gehört habe, dürfe man dort anrufen, sagt der freundliche Herr hinter der Maske.

Diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt am Ende der Schlange stehen, müssen jedoch erst einmal am nächsten Tag wiederkommen oder sich ein anderes Testcenter suchen. Übereinstimmenden Berichten nach sieht es derzeit aber auch an den anderen hessischen Einrichtungen nicht besser aus. Weil die Hotlines hoffnungslos überlastet sind, muss man nach ihnen eine Weile suchen. Furore macht in der Test-Szene die Kreisklinik Groß-Gerau, die einen „Drive-in“ wie in den Vereinigten Staaten und in Australien eingerichtet hat.

Damit kann freilich nicht jeder dienen. Würde die Frankfurter Uniklinik das auch anbieten, dann reichte der Stau wahrscheinlich bis zum Frankfurter Kreuz. Und im Auto könnte man auch nicht zwischendrin ein Bierchen zwitschern, wie es zwei junge Herren an diesem Morgen in der Schlange vor der Test-Tankstelle tun. Wegen der beschlagenen Brille fehlt die letzte Sicherheit. Aber die Marke sieht doch sehr nach „Corona“ aus.