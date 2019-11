Altmunition im Meer : Sprengstoff im Fisch

Manchmal taucht die dunkle Vergangenheit aus den Meeren wieder an den Stränden im Norden auf, und manchmal sieht sie sogar ganz schön aus. Wie die kleinen Klumpen, die man für Bernstein halten kann, und die doch Phosphor sind. Überreste von alten Brandbomben – und getrocknet noch immer gefährlich. Das meiste aber, was an Munition im Zweiten Weltkrieg in Nord- und Ostsee gelandet, oder danach dort versenkt worden ist, kann man nicht sehen. Sie ist aber nicht weniger gefährlich. Etwa 1,6 Millionen Tonnen werden allein in der deutschen Nord- und Ostsee vermutet. Und weil die Munition am Meeresboden langsam verrostet und verrottet, müsste sie geborgen werden – nur ist nicht klar, wann und wie das passieren soll.

Am Donnerstag hat in Hamburg die Konferenz der Umweltminister von Bund und Ländern begonnen. An diesem Freitag werden sie über eine Antrag abstimmen, den die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen eingebracht haben. Tagesordnungspunkt 27: „Gefährdung von Mensch, Umwelt und Natur durch Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee – notwendiger Einstieg in eine geordnete Bergung.“ Dabei geht es zuerst einmal darum, überhaupt herauszufinden, wo eigentlich was genau liegt, in welchem Zustand die Munition ist, und welche Gefahr von ihr ausgeht: für Meer, Menschen, Natur. In Punkt sechs heißt es dann, „auf Grundlage einer verbesserten Daten und Informationslage“ solle über Maßnahmen wie die Bergung und Entsorgung befunden werden. Und natürlich geht es auch darum, wer das bezahlen soll.

„Viele Jahrzehnte hat die Bundesregierung das Problem kleingeredet, zum Teil sogar negiert“, sagt der Kieler Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). „Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir ein großes Problem bekommen, wenn wir jetzt nicht handeln.“ Albrecht sagt, erst vor etwa zehn Jahren sei eine neue Ära eingeleitet worden. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft von Bund und Ländern zu dem Thema, alte Luftaufnahmen der Alliierten helfen bei der Suche nach Munition, und Projekte werden gefördert, um zum Beispiel Roboter zu entwickeln, die bei der Bergung helfen sollen. Große Bomben wird man nicht einfach heben können, zu groß ist die Gefahr, dass sie explodieren. Also sollen Roboter sie entschärfen und zersägen. Diese Fortschritte sind auch deshalb so wichtig, weil die Giftstoffe aus den Munitionsresten von Fischen und Pflanzen aufgenommen werden können: Untersuchungen in der Kieler Bucht haben bereits in den Gallen der Kliesche, einer Plattfischart, Abbauprodukte des Sprengstoffs TNT nachweisen können. Schon in 20 Jahren könnten sich bestimmte Munitionsarten auflösen, und mehr Gift freigeben. In dem Antrag steht: mit den derzeitigen Mitteln sei eine „vollständige Beräumung aller Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee ausgeschlossen“.

Das Umweltministerium erkennt keine Gefährdung außerhalb von Hotspots

Die Küstenländer hatten das Thema schon bei der vergangenen Umweltministerkonferenz angemeldet, dann aber geschoben, um sich mit dem Bundesumweltministerium abstimmen zu können. In Berlin ist man sich des Problems bewusst – und auch, dass Deutschland es nach einer langen Zeit des Vor-sich-Herschiebens angehen muss. Konkrete Zusagen gibt es aber keine. Erstmal soll in den kommenden Wochen eine Studie von Bundesforschungs-, Bundeswirtschaftsministerium und EU veröffentlicht werden, die den Status Quo festhält.

Dann will der Bund mit den Ländern eine Strategie ausarbeiten „und in diesem Zusammenhang auch Finanzierungsoptionen für mögliche Maßnahmen prüfen“, so ein Sprecher des Umweltministeriums. „Es gibt keine großräumige Gefährdung von Mensch und Umwelt außerhalb bekannter Hotspots beziehungsweise ausgewiesener Versenkungsgebiete.“ Eine flächendeckende Beseitigung der Munition hält das Ministerium weder für nötig noch für machbar – darin sei man sich mit den Ländern einig.

Mehr zum Thema 1/

Aus Sicht des Kieler Umweltministers geht es jetzt auch darum, anderen Bundesländern und Ressorts – von Innen über Verkehr bis zu Finanzen – klarzumachen, dass da ein großes Problem auf dem Grund der Meere liegt. „Wir stehen alle in der Verantwortung, die Kriegsfolgen zu beseitigen“, sagt Albrecht. Er hat aber auch Europa im Blick und die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Auch das Umweltministerium in Berlin sieht darin eine Aufgabe, die Anrainerstaaten in Nord- und Ostsee gemeinsam angehen müssen. Das Interesse an einer von Deutschland geleiteten Arbeitsgruppe habe jedoch bei den meisten Anliegerstaaten deutlich abgenommen.