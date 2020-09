Parteiübergreifende Initiative : Altmaier strebt „historischen Kompromiss“ zum Klimaschutz an

Aktualisiert am

Altmaier strebt „historischen Kompromiss“ zum Klimaschutz an

Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht am Donnerstag im Deutschen Bundestag. Bild: AFP

An diesem Freitag stellt Bundeswirtschaftsminister Altmaier seine Klimaschutz-Strategie vor. In einem Interview kündigt er an, damit sowohl das Klima zu retten als auch Deutschlands Wirtschaftskraft erhalten zu wollen.