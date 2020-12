Alten- und Pflegeheime : Wie Speyer zum Corona-Hotspot wurde

Ulrich Heberger hat soeben eine Mitarbeiterin getestet, und die Mitarbeiterin war wieder positiv. Schon im Sommer hatte sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Als wäre alles nicht schon belastend genug, gibt es damit nun Mitarbeiter in der Pflege, die sich mehrfach infizieren. Heberger ist Geschäftsführer einer Betreibergesellschaft von Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Pfalz, wo das Virus derzeit wütet wie kaum in einer anderen Gegend in Deutschland. Wenn das alles vorbei sei, sagt er, müsse man mit den Mitarbeitern Traumaarbeit machen. Die seien „komplett unter die Räder gekommen“.

In Speyer betreibt Hebergers Gesellschaft das Salierstift, eine Pflegeeinrichtung mit rund 120 Bewohnern, viele mehr als neunzig Jahre alt, viele mit multiplen Vorerkrankungen. Rund siebzig von ihnen infizierten sich mit dem Coronavirus, zwölf Infizierte starben. Wie sie sich angesteckt haben, ist in den meisten Fällen unklar. „Wenn der Schutzwall durchbrochen ist, haben sie keine Chance mehr. Das geht dermaßen schnell“, sagt Heberger. Er ist seit dreißig Jahren in seinem Beruf tätig. Er sei immer positiv geblieben, aber das, was er nun erlebe, sei der „physische, psychische und emotionale Tiefpunkt“.

Seit Tagen ist Speyer unter den zehn Stadt- und Landkreisen mit den bundesweit höchsten Infektionsraten; auf den Karten des Robert-Koch-Instituts ist die Stadt seither rosa gefärbt wie sonst fast nur noch Kreise in Sachsen. Rosa bedeutet: Mehr als 500 Infizierte pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche. Wie kam es dazu?

Seit etwa Ende Oktober gelinge es dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises nicht mehr, die Kontakte nachzuverfolgen, das Amt sei, was das angehe, „zusammengebrochen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Das Infektionsgeschehen in der gesamten Region sei daher schon lange „diffus“. „Cluster“, also gebündelte Ausbrüche, habe es vor allem in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge gegeben. Sechs von acht Alten- und Pflegeeinrichtungen seien betroffen, auch die Lage in den Krankenhäusern in der Region sei sehr angespannt.

Von der Evangelischen Diakonissenanstalt, die in Speyer ein Krankenhaus betreibt, heißt es, für die stationäre Versorgung von Covid-19-Patienten stünden auf der Intensivstation noch „einige wenige Plätze zur Verfügung“. Aktuell betreue man 45 Infizierte stationär, 13 von ihnen auf der Intensivstation, elf der Intensiv-Patienten würden beatmet. Derzeit bereite man eine Aufstockung der Kapazitäten vor, „allerdings geraten wir bereits jetzt immer wieder an personelle Grenzen“, berichtet eine Sprecherin. Einige Mitarbeiter seien an Covid-19 erkrankt, weitaus mehr befänden sich in Quarantäne. Seit Mitte Dezember sind in dem Krankenhaus keine Patientenbesuche mehr möglich.

Im Frühjahr durften auch die Alten- und Pflegeheime ihre Türen schließen. Heute nicht mehr. „Wir können unsere Bewohner nicht ausreichend schützen“, sagt Heberger von der Pflegegesellschaft dazu. Für Orte jenseits einer Inzidenz von 200 gelten gemäß einer „Hotspot-Strategie“ der rheinland-pfälzischen Landesregierung zusätzliche Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen, pro Bewohner nur eine Person für eine Stunde am Tag. Bei einem Haus von hundert Bewohnern mache das mehrere tausend Besucher im Monat aus – in einem Hotspot viel zu viel, sagt Heberger. Wie solle man da die Bewohner ausreichend schützen?

Den „Lockdown light“ von Anfang November bezeichnet er als „Katastrophenentscheidung“, durch den „Liberalismus“ sei „alles eskaliert“. Zwischenzeitlich seien ihm „weit über die Hälfte“ der Mitarbeiter weggebrochen, in Quarantäne aufgrund eigener Infektionen oder solcher im direkten Umfeld. Dabei sei das Personal doch schon vor der Pandemie knapp gewesen.

Am Montag schuf die Landesregierung eine „Kriseneinheit des Landes für die Pflege- und Altenheime“. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) versprachen „schnelle und kraftvolle Hilfe für die Einrichtungen“. Doch die kommt spät.

Schon seit dem Sommer sei klar gewesen, dass man in den Alten- und Pflegeheimen in eine derartige Situation komme, sagt Speyers Oberbürgermeisterin Seiler. Es hätte vorgesorgt werden müssen – mit stringenten Test-Konzepten und zusätzlichem Personal. „Jetzt müssen wir feststellen, dass das nicht eingetreten ist. Die Zeit ist nicht genutzt worden.“ Warum, fragt Seiler, sei es gelungen, rasch Ferienrückkehrer zu testen, nicht aber Mitarbeiter und Besucher von Alten- und Pflegeheimen?

Die Politik habe im Sommer vor allem „Überschriften“ geschaffen. Wie „Hohn“ wirke es jetzt, dass im Frühjahr für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in der Pflege geklatscht worden sei. Speyer sei nur ein „Sinnbild“ dafür. Eines, an dem sich auch zeige, dass Einsparungen im Gesundheitssystem nun teuer – mit Menschenleben – bezahlt werden müssten. Sie hoffe, sagt Seiler, dass die Gesellschaft aus der Pandemie Lehren ziehe.

Die Stadt will nun Mitarbeiter der Feuerwehr schulen, sie sollen Schnelltests machen. Und über die Feiertage wird eine niedergelassene Ärztin im Auftrag der Stadt in der Stadthalle die Besucher aller Alten- und Pflegeheime kostenfrei testen. Aber eine langfristige Strategie ist das alles nicht. Heberger spricht trotz allem von „Licht am Ende“ des Tunnels. Er warte „sehnsüchtig“ auf den Beginn der Impfungen. In zwei Wochen schon könne es damit ja losgehen, hoffentlich.