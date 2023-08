Die traditionelle Hauptalmbegehung hat einen festen Platz im Veranstaltungskalender des politischen Bayerns. Für die mitlaufenden Politiker geht es darum, sich als geländegängig zu erweisen – und für die Almbauern, auf vertrautem Terrain ihre Anliegen zu platzieren. Es gab Jahre, da haben sich Teile der politischen Prominenz auf die erste Alm kutschieren lassen, um ihre Rede zu halten und wieder abzudampfen.

Doch das wäre im Jahr der Landtagswahl zu riskant gewesen. Also marschieren Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, beide CSU, am Mittwoch am Sudelfeld gut beschuht die 25 Minuten gen Alm, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nah genug bei sich, um zu bemerken, falls er etwas im Schilde führt.

Josef Glatz, Almbauer und Vorsitzender des veranstaltenden Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, läuft mit einem Haselnussstecken in der Hand ein paar Meter hinterher und erläutert, was die Almbauern umtreibt. Zum einen die Anbindehaltung. Für die Bauern geht es um die Frage, ob sie ihre Kühe, die von Mai bis Oktober auf der Alm sind, während der Wintermonate im Stall weiterhin anbinden dürfen – oder ob die Bauern zum Bau von Laufställen verpflichtet werden.

Und dann natürlich der Wolf. Vom Wolfsmanagement mit Hirtenhunden hält Glatz wenig. In Frankreich seien Dutzende solcher Hunde gefressen worden – von Wölfen. Auch Zäune sind für ihn nicht die Lösung. „Wer einen Wolf hinter einem Zaun sehen will, der soll in den Zoo.“ Der Bund, also Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, müsse endlich den „günstigen Erhaltungszustand“ des Wolfes feststellen, vulgo: dass er wieder heimisch geworden ist, dann könne man ihn leichter „entnehmen“, indem man etwa auf Länderebene entsprechende Managementpläne erarbeite.

Insgesamt geht es laut Glatz um alles: Wenn man es den Bauern wegen des Wolfs unmöglich mache, ihre Tiere auf die Almen zu treiben, dann sterbe nicht nur die almtypische Vegetation. Die Bauern hätten im Sommer dann auch nicht mehr die Zeit, sich um die sowieso schon ertragsarme Bewirtschaftung von Berg- und Buckelwiesen zu kümmern. Wenn man dann noch von ihnen, die ihre Höfe oft im Nebenerwerb führten, verlange, ihre Ställe umzubauen, hörten sie auf. Und wenn der Hof erst mal dicht sei, bleibe es so.

Auch Grüne sind bei der Hauptalmbegehung mit dabei, gar nicht so wenige. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl Ludwig Hartmann, Parteichef Thomas von Sarnowski, die agrarpolitische Sprecherin im Landtag, Gisela Sengl, sowie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die beiden Letztgenannten haben einen harten Abend hinter sich. In einem Festzelt in Chieming-Hart, zu dem Sengls Kreisverband Traunstein eingeladen hatte, wurden die grünen Redner niedergepfiffen, insbesondere durch junge Männer, laut Sengl auch aus dem landwirtschaftlichen Umfeld.

Gerade dort tun sich die Grünen nach den kulturkämpferischen Debatten der vergangenen Monate sehr schwer. Insoweit ist auch die Hauptalmbegehung kein Spaziergang für sie. Dass die Stimmung unter den Almbauern und Schaulustigen, die zu Hunderten an den Berg gekommen sind, dennoch entspannt bleibt, liegt auch an Glatz. Der lobt zwar die Bayerische Staatsregierung, dass sie mittels einer – juristisch umstrittenen – Verordnung die Wolfsentnahme erleichtert habe, er erinnert aber auch an die Tradition seines Vereins, allen anwesenden Parteien gegenüber fair zu sein.

Für Schärfe auf der Alm sorgen am ehesten die Politiker. Nicht zuvorderst Söder, dessen „der Wolf gehört nicht zu uns“ und „Bayern ist das schönste Land der Welt“ keinen hier oben überraschen, schon gar nicht Özdemir.

Der Bundeslandwirtschaftsminister aus Baden-Württemberg zeigt nicht nur, dass er das subtile Schmeicheln gegenüber dem noch bedeutsameren Bundesland beherrscht und seinen Dialekt volkstümlich einzusetzen weiß, sondern auch, dass er im Sticheln Söder und den Seinen das Wasser reichen kann: Im Wissen, dass der CSU-Chef, Kaniber und Aiwanger gleich gehen werden, hebt Özdemir, nicht zum ersten Mal an diesem Tag, hervor, dass er selbst ja die gesamte mehrstündige Almwanderung mitmache.

Im Übrigen bekenne er sich „ohne jedes Wenn und Aber“ zur Almwirtschaft. Zur Wolfsentnahme sagt er: „Machen Sie es. Ich werde Sie nicht daran hindern.“ Auch Lemke habe sich schon ähnlich geäußert. Der Rest sei Europarecht.

Das alles kann Landwirtschaftsministerin Kaniber nicht auf sich sitzen lassen. Sie legt dialektmäßig noch eine Schippe drauf, sagt zur Begründung, warum sie gleich zurück nach München fahre, sie müsse sich um die „bodennahe Gülleausbringung“ kümmern. Es stimme darüber hinaus nicht, was Özdemir über sich und die Wölfe gesagt habe, es gehe nämlich darum, dass nicht erst dann entnommen werden könne, wenn wieder etwas passiert sei.

Am Schluss kommt Aiwanger. Wird er wieder für ein Ausrufezeichen sorgen wie in Erding? Nach der Anti-Heizungsgesetz-Demonstration sagten CSU-Leute, Söder hätte den Freie-Wähler-Chef nicht nach sich reden lassen sollen, dann hätte er besser auf ihn reagieren können. Andererseits: Soll ein Ministerpräsident wirklich nach seinem Stellvertreter reden? Auch Aiwanger widerspricht den Grünen: Wenn es so sei, dass laut Lemke heute schon ganze Rudel entnommen werden könnten, sei es doch komisch, dass es noch nie passiert sei. Insgesamt hält er sich im Zaum: „Ich will jetzt nicht zurückschießen, das machen wir an anderer Stelle.“

Özdemir hingegen schießt zurück. Er widerspricht dem von Kaniber erweckten Eindruck, er wolle den Almbauern die Anbindehaltung wegnehmen. Auf die Frage, wie er persönlich mit Söder und Kaniber auskomme, äußert er sich ganz positiv und setzt dann, in die Kameras blickend, hinzu, dass bei ihnen „was mit den Synapsen“ passiere, wenn die Kameras angingen.