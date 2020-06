Alltagsrassismus in Deutschland : Wie hell muss die Haut sein, damit man ungestört leben kann?

Zu normalen Zeiten liegen im Foyer des Stuttgarter Staatstheaters keine Requisiten herum. Aber es sind ja keine normalen Zeiten gerade, und darum steht jetzt ein Kleiderständer vor der Tür zum ersten Rang, daran ein Zettel: „Parcours Herren Ballett“. Statt Aufführungen mit 1400 Zuschauern im Großen Haus gibt es nun einen sogenannten Theater-Parcours, gezeigt werden Szenen der Bühnenliteratur an Stationen mit jeweils fünf Metern Abstand, dargeboten immer nur für kleine Gruppen. Elliott Carlton Hines kommt mit einem bunten Mund-Nasen-Schutz ins Foyer und nimmt auf einem der Sofas Platz. Er sieht etwas erschöpft aus. Der Bariton aus dem jungen Ensemble probt wegen der Corona-Pandemie gerade ein Stück, das erst im November Premiere haben wird – ganz und gar unüblich im Theaterbetrieb.

Doch das ist nicht alles. Der 29 Jahre alte Afro-Amerikaner muss noch mit einer zweiten Krise klarkommen. Die Erschütterungen der amerikanischen Gesellschaft seit dem Tod George Floyds treffen ihn zutiefst. Hines stammt aus Houston, und es ist seine Heimat, die da gerade in Flammen steht. Hines hat dunkle Haut, das Thema Rassismus geht ihm nahe. Und es ist ja nicht so, dass die Schockwellen der Gewalttat eines Polizisten in Minneapolis, der Floyd so lange sein Knie auf den Hals drückte, bis dieser erstickte, nur in Amerika zu spüren sind. Auch in Deutschland wird dieser Tage über Rassismus diskutiert, am vergangenen Wochenende gingen in mehreren deutschen Städten Zehntausende auf die Straße, um gegen Diskriminierung und Gewalt zu demonstrieren.

Hines ist viel herumgekommen in der Welt, zuletzt vor allem in Europa. Er stand auf Bühnen in Frankreich, Österreich und Italien. Selten hat er sich so wohl gefühlt wie in Stuttgart, sagt er. Im Opern-Ensemble ist er der einzige Afro-Amerikaner, er sagt: „Ich hatte nie das Gefühl, nicht willkommen zu sein.“ Natürlich könne man nicht verdrängen, dass Menschen mit afrikanischen Wurzeln überall benachteiligt werden, in Amerika wie in Europa. „Es gibt wenige schwarze Personen, die im klassischen Kulturbetrieb Karriere machen“, sagt Hines. „Schwarze Dirigenten, Casting-Direktoren, Regisseure, Agenten oder Solisten gibt es nur selten.“

Hines’ Mutter war Pianistin, sein Vater Opernsänger, deshalb hatte er einen Zugang zur Hochkultur. Dass auch in Stuttgart Rassisten leben, fiel Hines erst im vergangenen Sommer auf. Damals hatte die baden-württembergische AfD-Fraktion eine Landtagsanfrage gestellt, warum es an deutschen Theatern, Opernhäusern und Orchestern angeblich immer weniger „deutsche Absolventen“ gebe, ob man die Ausbildung von Künstlern in Deutschland zum Erhalt der deutschen Kultur nicht verbessern müsse. Die Partei schreckte nicht davor zurück, andernorts sogar von „Entsiffung“ zu sprechen. „Da dachte ich, hoppla, sowas passiert doch sonst nicht in Stuttgart“, sagt Hines. Immerhin hatte der Angriff keine direkten Folgen für den Sänger. „Ich habe damals nach den Vorstellungen, in der Kantine und sogar auf der Straße viel Solidarität erfahren“, sagt er. „Man spürt eigentlich sehr schnell, ob man akzeptiert wird oder nicht.“