Allensbach-Umfrage zur Ukraine-Krise : Fassungsloser Blick nach Moskau

Aktualisiert am

Eine große Mehrheit empfindet das Vorgehen Putins gegenüber der Ukraine als gefährlich. Nur die Anhänger einer Partei sind in der Bewertung des russischen Machthabers gespalten.

Trauer um Opfer: Deutsch-ukrainischer Protest vor der Russischen Botschaft in Berlin nach dem Krieg in der Ostukraine 2015 Bild: dpa

Die Bevölkerung blickt mit einer Mischung aus Furcht und Ratlosigkeit auf die Ereignisse in der Ukraine. Die Mehrheit hat für die Forderungen und das Verhalten Russlands kein Verständnis, doch bei der Frage, wie Deutschland und die anderen westlichen Länder auf die Lage reagieren sollten, zeigen sich viele unsicher. Sollte es allerdings die Absicht der russischen Regierung gewesen sein, Amerika und Europa einander zu entfremden, kann man das Vorhaben zumindest mit Blick auf die deutsche Bevölkerung als gescheitert betrachten. Eher zeigt sich das Gegenteil: Angesichts der Bedrohung besinnen sich viele auf den Wert des transatlantischen Bündnisses. Dies zeigen die Ergebnisse der Repräsentativumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der F.A.Z., die allerdings bereits am 16. Februar abgeschlossen war. Die Ergebnisse spiegeln noch nicht die jüngste Zuspitzung wider.

Doch auch schon vor der Eskalation der Ereignisse in den letzten Tagen wurde die Lage als gefährlich empfunden. Dies zeigen die Antworten auf die Frage: „Russland versammelt gerade sehr viele Soldaten und schwere Waffen an der Grenze zur Ukraine. Einmal ganz allgemein gefragt: Wie bedrohlich finden Sie das russische Verhalten?“ Mehr als drei Viertel der Befragten, 78 Prozent, antworteten auf die Frage, sie fänden das Verhalten bedrohlich, darunter sogar fast ein Drittel „sehr bedrohlich“. Nur 16 Prozent meinten dagegen, es sei weniger beziehungsweise kaum, gar nicht bedrohlich. Dabei fällt auf, wie übereinstimmend die Anhänger der Parteien antworteten. Auch die Anhänger der Linken sagten zu fast zwei Dritteln, die Lage sei sehr bedrohlich oder bedrohlich. Nur die AfD-Anhänger zeigten sich in der Frage gespalten.