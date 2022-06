Allensbach-Umfrage : Mehrheit wünscht sich ein starkes Europa

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in der öffentlichen Diskussion von den europäischen Werten die Rede ist. So sagte etwa Bundeskanzler Scholz am 23. März im Bundestag, es sei entscheidend, dass Europa die Ukraine unterstütze, weil es dabei um europäische Werte gehe. Der französische Staatspräsident betonte bei seinem Besuch in Kiew, die Ukraine teile die europäischen Werte, und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil meinte gegenüber dem ukrainischen Außenminister, dass die Ukraine „im Krieg für unsere europäischen Werte kämpft“.

Doch was sind „europäische Werte“? Gibt es aus Sicht der Bevölkerung tatsächlich so etwas wie ein gemeinsames europäisches Wertesystem? Wie hat sich der Blick der Bürger auf die Europäische Union seit Beginn des Krieges verändert, und wie sollte die Gemeinschaft auf die Bedrohung durch Russland reagieren? Dies sind Fragen, denen das Institut für Demoskopie Allensbach in seiner jüngsten Umfrage nachgegangen ist.

Die Mehrheit der Deutschen hat Zweifel, ob es die in der Öffentlichkeit so oft beschworenen europäischen Werte tatsächlich gibt. Dies zeigen die Reaktionen auf die Frage: „Würden Sie sagen, es gibt eine gemeinsame europäische Kultur, gemeinsame Werte und Vorstellungen, die die Europäer von anderen unterscheiden, oder würden Sie das nicht sagen, sind die europäischen Länder dafür zu unterschiedlich?“ Nur 28 Prozent antworteten auf die Frage, es gebe ihrer Meinung nach eine solche gemeinsame Kultur, eine klare Mehrheit von 54 Prozent widersprach.

Fragt man jedoch konkret danach, welche Werte man als europäische Werte bezeichnen könne, erhält man klare Antworten: 76 Prozent sagten, die Demokratie könne man als europäischen Wert bezeichnen, 71 Prozent nannten die Religionsfreiheit, 67 Prozent die Achtung der Menschenwürde, ebenso viele die Meinungs- und Pressefreiheit, die Gleichberechtigung von Frauen (66 Prozent) und Freiheit des Einzelnen (65 Prozent). Auch Weltoffenheit, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz wurden jeweils von einer absoluten Mehrheit der Befragten als europäische Werte bezeichnet.

Dafür, dass die meisten Deutschen nicht glauben, dass es gemeinsame europäische Werte gibt, sind ihre Vorstellungen von einem solchen europäischen Wertesystem bemerkenswert deutlich ausgeprägt. Dabei gibt es allerdings auffällige Unterschiede zwischen den Anhängern der verschiedenen politischen Parteien. So sagten sehr deutliche Mehrheiten der Anhänger der Regierungsparteien und der Union, sie hielten die Meinungs- und Pressefreiheit für einen europäischen Wert. Anhänger der Linken sagten dies dagegen nur zu 48 Prozent, die der AfD zu 39 Prozent.

Toleranz hielten 52 Prozent der Bevölkerung insgesamt, aber nur 13 Prozent der AfD-Anhänger für einen europäischen Wert. Ein ähnliches Muster ist auch bei den meisten anderen in der Frage zur Auswahl gestellten Punkten zu verzeichnen. Man erkennt, dass die Vorstellung von europäischen Werten vor allem bei den Anhängern der Parteien des traditionellen demokratischen Spektrums verbreitet ist. An den politischen Rändern ist die Skepsis wesentlich größer.