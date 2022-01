Allensbach-Umfrage zu Corona : Das Gefühl, in einer Endlosschleife festzuhängen

Die andauernde Pandemie schlägt den Menschen immer mehr aufs Gemüt. Die meisten haben das Gefühl, in einer Endlosschleife festzuhängen. Der vorsichtige Optimismus, dass die Omikron-Welle den Übergang von der Pandemie zu einer Endemie einläutet und damit im Verlauf dieses Jahres eine merkliche Entspannung verspricht, trifft in der Bevölkerung zurzeit noch auf tiefe Skepsis. Lediglich jeder Vierte geht davon aus, dass sich das Leben in diesem Jahr allmählich normalisiert; 70 Prozent schreiben dieses Jahr bereits ab und rechnen erst zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Entspannung. Hoffnungen auf eine absehbare Entspannung würden die Stimmungslage stabilisieren. Ohne diese Hoffnung wachsen jedoch Gereiztheit, Müdigkeit und Enttäuschung.

Die Mehrheit fühlt sich schlechter als vor dem Ausbruch der Pandemie. 60 Prozent ziehen diese Bilanz, überdurchschnittlich stark die junge Generation. Lediglich einem Prozent geht es heute mental besser als vor zwei Jahren. 71 Prozent belastet die Situation, gut ein Fünftel der Bevölkerung massiv. Frauen fühlen sich stärker belastet als Männer. Ihr Leben hat sich auch stärker verändert: 48 Prozent der Männer, 57 Prozent der Frauen berichten, dass sich ihr Leben durch die Pandemie gravierend verändert hat. Der Anteil der Bevölkerung, der sein gewohntes Leben auch in der Pandemie ohne nennenswerte Abstriche fortführen konnte, macht gerade einmal knapp neun Prozent aus; dabei handelt es sich überwiegend um ältere Menschen.

Was den Menschen besonders zu schaffen macht, ist vor allem die Unsicherheit über die weitere Entwicklung und der damit verbundene Verlust an Planungssicherheit, die Einschränkung von Kontakten und Freiheitsspielräumen, aber auch die Dominanz des einen Themas, das alle anderen Themen in den Hintergrund drängt. 73 Prozent der Bevölkerung macht die Unübersichtlichkeit der Situation zu schaffen, nicht zu wissen, wie sich die Pandemie entwickeln wird und damit auch die staatlich verordneten Einschränkungen. 62 Prozent beklagen den Verlust an Planungssicherheit.

Eine große Mehrheit hat daher den Eindruck, in einer besonders unsicheren Zeit zu leben. In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten gab es immer wieder Situationen, in denen dieses Gefühl zunahm. Das war der Fall nach der Krise in der Euro-Zone 2011 oder nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Anfang 2016. Diesmal hat die Verunsicherung jedoch einen Höhepunkt erreicht: 68 Prozent der Bevölkerung haben den Eindruck, in einer ungewöhnlich unsicheren Zeit zu leben. Die schwächeren sozialen Schichten, die insgesamt von der Krise stärker betroffen sind, sind stärker verunsichert als die Mittel- und insbesondere die Oberschicht.

Als besonders belastend empfindet die überwältigende Mehrheit die Beschränkungen sozialer Kontakte. 68 Prozent beklagen die Reduzierung der Kontakte zu Freunden und Angehörigen, 67 Prozent den Verzicht auf Veranstaltungen und Feiern. Überdurchschnittlich vermissen Jüngere diese Anlässe. 83 Prozent der unter 30-Jährigen macht die Absage von Veranstaltungen und privaten Feiern zu schaffen; 54 Prozent ziehen die Bilanz, dass sie nur noch wenig Gelegenheit haben, neue Kontakte zu knüpfen.