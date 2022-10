Allensbach-Umfrage : Warnzeichen der Radikalisierung

Das Vertrauen in die Krisenkompetenz der Regierung ist stark geschwunden. Anders als in früheren Krisen gibt es erste Hinweise auf die politische Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung.

Protestwelle in Ostdeutschland: Demonstration in Halle gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung Bild: dpa

In der Literaturwissenschaft bezeichnet man eine immer wiederkehrende Erzählung als Topos. Ein Topos ist ein fest gefügtes, leicht wiederzuerkennendes Muster, eine vertraute Geschichte: die böse Stiefmutter, der traurige Clown, die trügerische Ruhe, der Hochmut, der vor dem Fall kommt. Auch in den Sozialwissenschaften gibt es solche Topoi – Erzählungen, die so vertraut sind, dass sie kaum noch infrage gestellt werden.

Ein Beispiel hierfür ist die These von der auseinanderdriftenden Gesellschaft. Sie begegnet einem immer wieder in den verschiedensten Zusammenhängen, meistens nicht als These formuliert, sondern als Tatsachenbehauptung, die vermeintlich gesichertes Wissen wiedergibt, das gar nicht erst einer Überprüfung bedürfe. So kann man seit Jahrzehnten in zahllosen Kommentaren und Analysen lesen, dass die sozialen Schichten auseinanderdrifteten: Die Reichen würden immer reicher, die Armen immer ärmer.

Die Vorstellung ist so verbreitet, dass ihr kaum noch jemand widerspricht. Geht man der Sache aber etwa mithilfe der Daten des Statistischen Bundesamtes nach, stellt sich heraus, dass sich an der Sozialstruktur in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nur wenig geändert hat. Doch das wird kaum zur Kenntnis genommen.

Verbreitet ist auch die Vorstellung, dass das Internet und vor allem die sozialen Medien zu einer Zersplitterung der Gesellschaft beitragen. Die Vertreter kleiner, radikaler Minderheitenpositionen, die früher in der Gesellschaft isoliert gewesen wären, fänden im Internet genügend Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen könnten. So verlören sie den Kontakt mit Andersdenkenden und entwickelten falsche Vorstellungen von der tatsächlichen Meinungsverteilung in der Bevölkerung. Das ist plausibel, doch die bisherigen Versuche, mit systematischen Untersuchungen die Existenz solcher Wahrnehmungsblasen nachzuweisen, haben zu wenig überzeugenden Ergebnissen ge­führt.

Seit einigen Jahren wird auch oft die Sorge formuliert, die Gesellschaft könne politisch auseinanderdriften: Die radikalen Ränder würden stärker, die demokratische Mitte schwächer. Das Aufkommen der AfD wird hier als Symptom für eine solche Entwicklung angeführt. Verbunden mit dieser Sorge ist meist die Vorstellung, dass die Bevölkerung mehr und mehr von der Politik enttäuscht sei und sich deswegen radikalen Bewegungen zuwende.

Doch hier zeigen die Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach in den letzten Jahren eher die entgegengesetzte Tendenz: Das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie und ihre Institutionen hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten zugenommen, wenn auch auf einem im Vergleich zu den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch niedrigem Niveau. Auch die in letzter Zeit oft formulierte These von einer Spaltung in der Mitte der Gesellschaft im Zuge der öffentlichen Diskussion über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird in den Umfragen nicht bestätigt.

Doch nur, weil eine These über gesellschaftliche Entwicklungen einem populären Topos folgt und sich oft als falsch erwiesen hat, muss sie nicht immer falsch sein. In der Inflationskrise bekommt die Frage nach einem Auseinanderdriften der Gesellschaft neue Aktualität, insbesondere auf dem Feld der Politik: Kann es sein, dass der wachsende soziale Druck Teile der Gesellschaft in die politische Radikalität treibt? Dies ist die Frage, der das Institut für Demoskopie Allensbach in seiner jüngsten Umfrage im Auftrag der F.A.Z. nachgegangen ist.