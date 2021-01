Aktualisiert am

Allensbach-Umfrage : Viele Deutsche zweifeln an der Impfstrategie

Corona-Impfung: Viele Deutsche haben Zweifel, dass die Krise dadurch schnell überwunden wird. Bild: obs

Die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ist gewachsen, aber das Vertrauen in die schnelle Verteilung des Impfstoffs ist gering. Und der Rückhalt für den politischen Kurs in der Pandemie schwindet.