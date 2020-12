Allensbach-Umfrage : Vertrauen in Amerika trotz Biden verschwunden

Als sich, wenn auch mit ungewöhnlicher Verzögerung, in den Wochen nach dem Wahltermin am 3.November mehr und mehr abzeichnete, dass Joe Biden die amerikanische Präsidentenwahl gewonnen hatte, schien durch die deutsche Politik und die Medien ein kollektives Aufseufzen der Erleichterung zu gehen. Auch die deutsche Bevölkerung erhofft sich von dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Verbesserung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Dies zeigen die Ergebnisse der neuesten Repräsentativumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der F.A.Z. Doch sie lassen auch erkennen, dass das Vertrauen der Deutschen in die Vereinigten Staaten, das auch schon vor 2016 gelitten hatte, in den vier Jahren der Trump-Präsidentschaft noch weiteren Schaden genommen hat.

Donald Trump ist der bei den Deutschen mit Abstand unpopulärste Amtsinhaber, seit das Institut für Demoskopie Allensbach in den frühen sechziger Jahren begann, die Beliebtheit der amerikanischen Präsidenten zu erfragen. Während Kennedy und Johnson noch von überwältigenden Mehrheiten der Deutschen positiv beurteilt worden waren, wurden in den späteren Jahren manche Präsidenten von den Deutschen durchaus mit Skepsis betrachtet. So hielten sich bei Carter und Reagan die positiven und negativen Meinungen ungefähr die Waage.