Allensbach-Umfrage : Union kann Krisen am besten meistern

Angesichts der Corona-Pandemie schreiben die Bürger nach Erkenntnissen von Allensbach-Chefin Renate Köcher fast ausschließlich den Unionsparteien Krisenkompetenz zu. Die Union stehe in der Wahrnehmung der Mehrheit der Menschen für die Stärkung der Wirtschaft und ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die Bekämpfung der Pandemie, politische Stabilität, Innere Sicherheit und die Förderung der europäischen Integration, hieß es nach Angaben von Teilnehmern in einer Analyse Köchers bei der Klausur der Spitze der Unionsfraktion in Berlin am Mittwoch.

Auch in der Zukunftskompetenz führe die Union wieder mit Abstand, anders als noch im vergangenen Jahr, erklärte Köchers demnach weiter. Bei der Frage, welche Partei die besten Ideen für die Zukunft habe, habe die Union 2019 noch bei 16 Prozent gelegen, 2020 seien es 29 Prozent. Bei den Grünen sei hier der Wert von 24 Prozent (2019) auf 16 Prozent (2020) gesunken. Bei der SPD lag der Wert im vergangenen Jahr bei sechs Prozent, 2020 bei elf Prozent.

Der Rückhalt für die Politik der schwarz-roten Regierung bewege sich in der Bevölkerung wie auch in der Wirtschaft stabil auf ungewöhnlich hohem Niveau. So sei die Regierungsarbeit im August von 78 Prozent als gut und sehr gut bewertet worden. 15 Prozent sähen die Arbeit der Regierung kritisch. Köcher kommt auch angesichts der Demonstrationen gegen die Corona-Politik zum Schluss: „Ungewöhnlich sind nicht die Proteste einer überschaubaren Minderheit, sondern der stabile, enorm breite Rückhalt für die Regierungspolitik.“

Mehr zum Thema 1/

Zudem decke sich die Problemanalyse der Bürger in bemerkenswertem Maß mit deren Vorstellungen von den Zielen und Kompetenzen der Union, heißt es in der Allensbach-Analyse weiter.