Allensbach-Umfrage : Viele Deutsche sind zum Verzicht auf Freiheiten bereit

Aktualisiert am

Für viele Bürger hat Sicherheit einen überragend hohen Stellenwert. Das ist seit Jahrzehnten so. Schon vor der Pandemie hatte eine Mehrheit nichts dagegen, im Kampf gegen Kriminalität und Terror Grundrechte einzuschränken.

Mini-Demo in Berlin: Für das Ende der Grundrechtseinschränkungen nach der Corona-Krise. Bild: dpa

Vor rund einem Jahr veröffentlichte die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ein Buch mit dem Titel „Angst essen Freiheit auf“. Man mag den Buchtitel mit seiner Anspielung auf den Fassbinder-Film „Angst essen Seele auf“ aus dem Jahr 1974 vielleicht als etwas bemüht empfinden, doch er erhellt immerhin schlaglichtartig die Grundthese des Bandes, nämlich dass die Gesellschaft in Deutschland allzu leicht bereit sei, für das Versprechen eines Zuwachses an Sicherheit auf ihre Grundrechte zu verzichten.

Tatsächlich haben die Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach über Jahrzehnte hinweg immer wieder gezeigt, dass in den Augen vieler Bürger die Sicherheit einen überragend hohen Stellenwert besitzt. Meistens, wenn auch nicht immer, betrafen diese Umfragen das Thema innere Sicherheit. So wurden die Befragten etwa zuletzt im September 2017 gebeten, anzugeben, was ihnen im Zweifel wichtiger wäre, die persönliche Freiheit oder möglichst große Sicherheit, „dass man sicher leben kann und vor Verbrechen wirklich geschützt ist.“ 53 Prozent entschieden sich daraufhin für die Sicherheit, nur 34 Prozent für die Freiheit.